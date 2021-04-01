Все в саже, всех тошнило. Житель Алтайского края рассказал о поездке в автобусе-душегубке

Все случилось 25 марта. Благовещенские автобусы, по словам мужчины, никогда не отличались теплом и чистотой, но в тот раз был «полный беспредел».
Салон автобуса наполнился выхлопными газами, пассажирам нечем было дышать. Пришлось открывать окно.
«На вопрос водителю «как так-то, люди задыхаются… «он отвечал в грубой форме: не нравится, идите пешком, никого не держу. Мы сидели в автобусе все в саже, зимой с открытым окном… А ведь ехали дети. Потом у моих родственников, которые ехали с нами, обострилась астма, всех тошнило и очень сильно болела голова», — пишет мужчина.
На автовокзале пассажирам сказали, что жалоб на этого перевозчика много, но сделать ничего они не могут. Нужно обращаться в минтранс.
«В минтрансе пояснили, что будем разбираться и вам перезвоним. Никто конечно не перезвонил. На следующий день этот же микроавтобус пошел по маршруту», — резюмировал автор поста.
21 марта недалеко от Благовещенки в Алтайском крае у рейсового автобуса Яровое-Барнаул отвалилось колесо.