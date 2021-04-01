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Жизнь

Все в саже, всех тошнило. Житель Алтайского края рассказал о поездке в автобусе-душегубке

Пассажир микроавтобуса маршрута «Барнаул-Баево» поделился впечатлениями от поездки, после которой ему пришлось обращаться в краевое министерство транспорта. Историю опубликовал паблик Barnaul22.

Микроавтобус "Барнаул-Баево".
Микроавтобус "Барнаул-Баево".
Роман Ладога / Barnaul22

Все случилось 25 марта. Благовещенские автобусы, по словам мужчины, никогда не отличались теплом и чистотой, но в тот раз был «полный беспредел».

Салон автобуса наполнился выхлопными газами, пассажирам нечем было дышать. Пришлось открывать окно.

«На вопрос водителю «как так-то, люди задыхаются… «он отвечал в грубой форме: не нравится, идите пешком, никого не держу. Мы сидели в автобусе все в саже, зимой с открытым окном… А ведь ехали дети. Потом у моих родственников, которые ехали с нами, обострилась астма, всех тошнило и очень сильно болела голова», — пишет мужчина.

На автовокзале пассажирам сказали, что жалоб на этого перевозчика много, но сделать ничего они не могут. Нужно обращаться в минтранс.

«В минтрансе пояснили, что будем разбираться и вам перезвоним. Никто конечно не перезвонил. На следующий день этот же микроавтобус пошел по маршруту», — резюмировал автор поста.

21 марта недалеко от Благовещенки в Алтайском крае у рейсового автобуса Яровое-Барнаул отвалилось колесо.

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