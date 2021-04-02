«Это вряд ли поможет»: власти алтайского города просят денег на срочный ремонт дорог

Администрация Рубцовска обратилась к депутатам горсовета для выделения 10 млн рублей на ямочный ремонт, сообщила мэрия города.

На внеочередную сессию местные народные избранники соберутся 13 апреля. добавила депутат АКЗС Вероника Лапина.

Если горсовет согласится на выделение дополнительных денег, то ямочный ремонт в городе планируют начать как можно быстрее.

«Хотя, это вряд ли поможет заметно улучшить вид городских дорог», — отмечает Лапина.

На ремонт всех «убитых» улиц Рубцовска нужно около 1,2 млрд рублей.

При этом ежегодно на эти цели выделяется только 100 млн рублей из краевого бюджета, так как город не вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не дотянув до 200 тыс. человек в агломерации.

Рубцовчане неоднократно жаловались на плохие дороги и их содержание.

В феврале автоледи возмущалась состоянием дорожного покрытия на видео.