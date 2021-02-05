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5 февраля -10°C
Жизнь

«Вы чо, издеваетесь или как?»: рубцовчанка ехала по городу и красиво возмущалась из-за нечищеных дорог

В паблике «Инцидент Рубцовск» опубликовали видео с возмущениями местной жительницы, которая с низкой скоростью ехала по засыпанной снегом дороге.

Женщина едет по нечищеной дороге. Рубцовск.
Женщина едет по нечищеной дороге. Рубцовск.
кадр из видео.

Судя по видео, женщина ехала по улице Комсомольская. На кадрах: снег на дороге, сугробы по краям, небольшая колея и естественный барьер в виде кучки снега между полосами движения.

«Интересно, как долго у нас это все будет продолжаться. Город просто нечищеный. Дороги — ни центральные, ни какие улицы — не чищены. Все в шишках. Ехать невозможно. Все едут просто… 20 километров в час. Это что такое? Когда у нас будут дороги чиститься? Вы что, издеваетесь или как?» — возмущается рубцовчанка трясущимся из-за дребезжащей машины голосом.


В комментариях к записи отметили, что в Рубцовске мало снегоуборочной техники, а снега — много. Поэтому где-то начинают чистить часов в 5 утра, а где-то и не успевают.

«Машин мало. Плюс старые трактора с малообъемным ковшами. На КАМАЗе снег возить — не конфетки кушать», — отметили некоторые.

Особенно недовольным обстановкой на дорогах посоветовали вечером после работы брать лопату в руки и чистить небольшой участок дороги. Якобы тогда все будет прекрасно.

Кстати, ранее сообщали, что Алтайскому краю закупили снегоуборочную технику почти на 1 млрд рублей.

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