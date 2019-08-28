Форма СС за 120 тысяч рублей. Кто и зачем делает военные реконструкции на Алтае и сколько на это тратит

24 августа недалеко от Шипуново состоялся военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж». Там воссоздали одно из сражений битвы за Днепр — бой в хуторе Чубаровский. На поле боя вышли больше 130 участников и десятки реплик военной техники. Зачем делать подобные реконструкции, почему немецкая форма дороже советской и где можно купить настоящий ППШ — узнал altapress.ru.

Ушли 14 тысяч — половина не вернулись

Интерес к Великой Отечественной у барнаульца Данила Тесля появился в 2005 году, когда он состоял в поисковом отряде и занимался перезахоронением советских солдат. В 2016 году он основал свой военно-исторический клуб «Воин-Сибиряк». На «Днепровском рубеже» он выступил уже как один из организаторов. По его словам, ничего подобного на Алтае прежде не было.

Данил Тесля,

организатор фестиваля «Днепровский рубеж»:

В 2015 году в Барнауле провели реконструкцию битвы за Москву. Тогда это больше тяготело к театральному представлению, не делался упор на военную детализацию. Мы же восстанавливаем историческую правду.

Данил Тесля , организатор военно-исторического фестиваля «Днепровский рубеж» Предоставлено altapress.ru

Идея о создании фестиваля пришла коллекционеру ретро-автомобилей Владимиру Малахову. Впервые его провели в прошлом году. «Днепровский рубеж» собрал много положительных отзывов и привлек новых людей. В этом году на фестиваль приехали участники военно-исторических клубов из Красноярска, Новосибирска, Бердска, Томска, Новоалтайска, Заринска и даже маленького поселка Тыхта Кемеровской области.

«Днепровский рубеж» посвящен всем шипуновцам, которые воевали в Великой Отечественной. В те годы на фронт ушло около 14 тыс. человек — это почти целая дивизия. А вернулись только 7,5 тыс. Семеро были удостоены звания Героев Советского Союза, четверо из них — посмертно. Многие получили это высокое звание как раз за форсирование Днепра.

Бой в хуторе Чубаровский — один из локальных боев в ходе крупномасштабной операции: борьбы за выход на Белоруссию и Европу с левобережной Украины. Но даже такую небольшую победу реконструкторы восстанавливали со всей скурпулезностью.

Данил Тесля,

организатор фестиваля «Днепровский рубеж»:

Мы читали много военной литературы, задействовали архив, пользовались воспоминаниями фронтовиков — участников форсирования Днепра. Как и в прошлом году, этот бой посвящен подвигу одного из шипуновцев.

Самое дорогое — форма и оружие

По словам Данилы Тесля, любая реконструкция начинается с обмундирования. На поле не выпустят участника, если его форма сшита не по уставу военного времени. Проверяют все — от пуговиц до подшитых воротников. Поэтому военные костюмы за три тыс. рублей, которые можно найти в Барнауле, здесь не подойдут.

Данил Тесля,

организатор фестиваля «Днепровский рубеж»:

Я знаю всего несколько швейных мастерских, где шьют форму по стандартам и приказам 30-х годов. Заказать обмундирование можно на Украине, в Санкт-Петербурге или частных военных артелях. Обычно мы берем два комплекта униформы. На мне сейчас форма образца 1943 года — отличить ее можно по погонам. Если бы на мне была форма 1941 года — на их месте вы увидели бы петлицы. Участники, изображающие сторону СС, заказывают комплекты в Белоруссии. Кому позволяют финансы, могут выписать себе форму из Германии.

Полное обмундирование красноармейца от каски до пуговки обойдется в 85 тыс. рублей. Немецкая форма — в 120 тыс. рублей.

Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева

Бой ведут охолощенным оружием. На его использование требуются документы — заключение экспертизы, разрешение для подобных мероприятий. Много орудий осталось после Великой Отечественной, они находятся в консервации на заводах.

Самый известный поставщик — оружейный завод «Молот», который находится в городе Вятские поляны Кировской области. На сайте завода можно заказать охолощенные ППШ, автоматы Калашникова, револьверы. По словам организатора, оружие обойдется не меньше 25 тыс. рублей (altapress.ru нашел на сайте завода «Молот» ППШ за 14 800 рублей — прим.ред.).

Данил Тесля,

организатор фестиваля «Днепровский рубеж»:

Самое сложное — это найти патроны. Нам помогают армейские части, иногда заказываем на предприятиях. Наши самоходки тоже стреляют, на них мы делаем отдельные пороховые заряды. Мы не можем фальшивить. Люди должны видеть, как происходил бой 75 лет назад.

Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева

Всего на организацию «Днепровского рубежа» было потрачено около 400 тыс. рублей. 150 тыс выделил краевой Дворец молодежи, остальное — помощь от местных предпринимателей, аграриев, личные сбережения организаторов.

Самая большая статья расходов — транспортная. Чтобы привезти клуб из Томска, потратили 80 тыс. рублей, из Новосибирска — 50 тыс. Много ушло на патроны — из закупили на 60 тыс. рублей.

Люди , «заболевшие» историей

Артем Чурсин приехал на «Днепровский рубеж» из Рубцовска. В фестивале принимал участие впервые и со своей техникой — репликой мотоцикла BMW-71 40-х годов. Поскольку мотоцикл немецкого образца, выступать ему пришлось за сторону СС.

Артем Чурсин,

участник фестиваля «Днепровский рубеж», руководитель мотоклуба «Оппозитция»:

В основе лежит мотоцикл М-72, это один из первых «Уралов», которые делали как точную копию BMW. Я реконструировал его под BMW-71. У него есть тактические знаки, специальная раскраска, установлена турель под немецкий пулемет. Восстанавливал примерно год, сколько потратил на него не считал. Но сумма точно перевалила за сотню тысяч.

Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева

По его словам, изучать таким образом мотоциклетную культуру гораздо интереснее, чем просто участвовать в мотогонках.

Артем Чурсин,

участник фестиваля «Днепровский рубеж», руководитель мотоклуба «Оппозитция»:

Техника ничего не имеет общего с войной. Нам в первую очередь интересна сама инженерная мысль. Мы через практику изучаем, как эволюционировали во время войны мотоциклы, как и почему появились те же современные перчатки, очки, шлемы.

Военно-исторический фестиваль «Днепровский рубеж» Оксана Санаева

Данил Тесля говорит, что подобными реконструкциями могут заниматься только люди, которые «больны историей». Это достаточно затратно — поэтому в исторических клубах редко встретишь молодых людей или студентов, в основном это люди возрастом от 30 лет и старше.

Данил Тесля,

организатор фестиваля «Днепровский рубеж»:

Вы здесь не встретите человека, который скажет, что он занимается реконструкцией, потому что ему это нравится, что он так развлекается. Для нас это вторая жизнь. Мы стремимся к исторической достоверности, стараемся почувствовать вся тяготы простого солдата. Мы детально восстанавливаем историю прежде всего для себя. Если человек начинает этим заниматься — он берет на себя обязательство прежде всего открывать и читать книги по истории.

У организаторов уже есть планы по фестивалю на следующий год: участники будут брать «захваченную» немцами возвышенность 117.6, чтобы занять дорогу, ведущую в Запорожье.