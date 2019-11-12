Этот снег уже не растает: «белое одеяло» в Алтайском крае продержится до весны

По словам собеседницы, конечно, в Барнауле еще будут оттепели, но этот снежный покров уже является постоянным.
Напомним, что в ряде районов Алтайского края снег лег еще раньше.
В целом для Барнаула характерно, что здесь постоянный снежный покров устанавливается 7−8 ноября.
Напомним, что с конца прошлой недели в Алтайском крае установилась морозная погода. 12 — 13 ноября в регионе будет теплее. Но повышение температуры воздуха сопровождается осадками и усилением ветра.
Под занавес рабочей недели в Алтайском крае с приходом арктического антициклона вновь ожидается резкое похолодание. Ночные температуры местами могут опуститься до -27 градусов.