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Жизнь

Этот снег уже не растает: «белое одеяло» в Алтайском крае продержится до весны

Снег, выпавший в Барнауле днем 12 ноября, скорее всего, уже не растает до весны, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Олег Богданов

По словам собеседницы, конечно, в Барнауле еще будут оттепели, но этот снежный покров уже является постоянным.

Напомним, что в ряде районов Алтайского края снег лег еще раньше.

В целом для Барнаула характерно, что здесь постоянный снежный покров устанавливается 7−8 ноября.

Напомним, что с конца прошлой недели в Алтайском крае установилась морозная погода. 12 — 13 ноября в регионе будет теплее. Но повышение температуры воздуха сопровождается осадками и усилением ветра.

Под занавес рабочей недели в Алтайском крае с приходом арктического антициклона вновь ожидается резкое похолодание. Ночные температуры местами могут опуститься до -27 градусов.

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