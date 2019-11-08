Стало известно, когда в Алтайском крае выпадет снег, который уже не растает до весны

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, осадки в виде мокрого снега местами ожидаются в регионе в течение дня 8 ноября.
Ночью и днем 9 ноября снег прогнозируют уже на большей части территории края. Существенное понижение температуры воздуха обусловит установление снежного покрова.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Есть основания полагать, что этот снег уже не растает. То есть снежный покров будет уже постоянным. Для Барнаула характерно, что здесь постоянный снежный покров устанавливается 7−8 ноября.
Ранее altapress.ru сообщал, что на 8 и 9 ноября в Алтайском крае передано штормовое предупреждение.
В регионе ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления.
На предстоящих выходных в Алтайском крае прогнозируют сильное похолодание.