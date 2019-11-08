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Жизнь

Стало известно, когда в Алтайском крае выпадет снег, который уже не растает до весны

Синоптики ожидают, что на текущей неделе в Алтайском крае установится снежный покров, который уже не будет временным, а растает только весной.

Снег и метель в Барнауле.
Снег и метель в Барнауле.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, осадки в виде мокрого снега местами ожидаются в регионе в течение дня 8 ноября.

Ночью и днем 9 ноября снег прогнозируют уже на большей части территории края. Существенное понижение температуры воздуха обусловит установление снежного покрова.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Есть основания полагать, что этот снег уже не растает. То есть снежный покров будет уже постоянным. Для Барнаула характерно, что здесь постоянный снежный покров устанавливается 7−8 ноября.

Ранее altapress.ru сообщал, что на 8 и 9 ноября в Алтайском крае передано штормовое предупреждение.

В регионе ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления.

На предстоящих выходных в Алтайском крае прогнозируют сильное похолодание.

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