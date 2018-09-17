Эвакуированный из России в Германию участник Pussy Riot ослеп и не может ходить

Петр Верзилов, участник группы Pussy Riot и издатель сайта «Медиазона», не может самостоятельно передвигаться. К тому же он ослеп и оглох, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Верзилова доставили вечером 11 сентября в токсикореанимационное отделение московской больницы имени Бахрушиных. Состояние больного было крайне тяжелым. 13 сентября по настоянию близких его перевели перевели в реанимацию института имени Склифосовского.

В первой больнице врачи подозревали, что Верзилов отравился лекарственными препаратами. Однако в институте Склифосовского врачи не нашли в его организме следов отравляющего вещества.

Позже его эвакуировали в лечебницу в Германии на частном самолете из России за счет организации «Кино за мир». Состояние больного начало улучшаться. «Ему лучше. Все хорошо», — заявила его гражданская жена Вероника Никульшина, отказавшись от подробностей.

Однако СМИ до сих пор утверждают, что Верзилов оглох, ослеп и не может ходить без посторонней помощи. Телеграм-канал «112» сообщал, что врачи поставили Верзилову диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения».

Напомним, что Вероника Никульшина, также участница группы Pussy Riot рассказала, что ее гражданскому мужу Петру Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. Мужчина начал терять зрение, речь и способность передвигаться.

Никульшина и Верзилов участвовали в акции Pussy Riot на финальном матче ЧМ-2018 по футболу в «Лужниках» 15 июля. Они выбежали на поле, из-за этого игру ненадолго приостановили, их выпроводили и задержали. Таким образом они провели акцию за освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

Участникам назначили по 15 суток ареста.