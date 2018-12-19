Евгений Осипов: «Мы будем развивать институт „медицинских адвокатов“ в Алтайском крае»

Страховую компанию часто считают местом, где просто выдают медицинские полисы. Но за несколько последних лет она стала помощником и настоящим «медицинским адвокатом» застрахованного. Руководитель компании « РЕСО-Мед » Евгений Осипов рассказал о развитии института страховых представителей, итогах года и планах на будущее.

— Кто такие страховые представители и как можно воспользоваться их услугами?

— Защита прав застрахованных — приоритетное направление нашей работы и таким будет оставаться. Институт страховых представителей работает в России с 2016 года, эта работа многоуровневая.

Первый уровень — это сотрудники контакт-центра, которые отвечают на вопросы клиентов по телефону. Получение и замена полисов, выбор поликлиники и врача, часы работы того или иного офиса (их в Алтайском крае 73) — эти вопросы как раз в компетенции сотрудников контакт-центра.

Если вопрос более сложный и касается медицинских проблем, его адресуют страховому представителю второго уровня, такие специалисты работают с января 2017 года. Это большая структура отдела по защите прав застрахованных. Эти сотрудники могут проконсультировать по вопросам сроков ожидания помощи, диагностических услуг, направлений к узким специалистам. Также они отвечают за приглашение людей на диспансеризацию и обработку ее итогов.

Страховых представителей второго уровня можно встретить в 93 медицинских учреждениях края, они дежурят у регистратур. Несмотря на то что на их шарфиках и бейджах написано «РЕСО-Мед», к ним может обратиться застрахованный любой страховой компании по любому вопросу — от страхования и получения талонов до навигации по учреждению. Это универсальные помощники. Кроме этого, они всегда могут рассказать о видах медицинской помощи по полису, ваших правах и обязанностях в сфере ОМС.

Руководитель компании «РЕСО-Мед» Евгений Осипов. Анна Зайкова

В 2018 году у нас начали работать страховые представители третьего уровня — это врачи-эксперты, которые индивидуально работают с застрахованными, решают вопросы, требующие проведения экспертизы и контроля качества, способны оценить процедуру и механизмы лечения.

Если по итогам диспансеризации человек попадает в группу риска, то эти специалисты отслеживают, придерживается ли он назначений и указаний врача.

Важно, что под контролем наших экспертов оказываются пациенты с сахарным диабетом, онкологией, люди, перенесшие инфаркты и инсульты. Снижение смертности от этих заболеваний — глобальная проблема.

Другая задача — наблюдение у врача уже после перенесенных заболеваний. Мы также отслеживаем сроки и проводим экспертизы.

— Помимо многоуровневой защиты прав, какие преимущества дает страховой полис «РЕСО-Мед»?

— С августа 2018 года мы запустили специальную партнерскую программу для наших застрахованных. Сегодня у нас их больше полутора миллионов, это 65% населения края. По этой программе при предъявлении полиса наши клиенты могут получать скидки у партнеров. Это аптеки, частные диагностические центры и лаборатории, стоматологии, немедицинские организации — на сайте ak.reso-med.com можно найти полный список.

О порядке получения полиса, необходимых документах и выдаче дубликата или переоформлении можно узнать по телефону нашей горячей линии или в любом из офисов.

Руководитель компании «РЕСО-Мед» Евгений Осипов. Анна Зайкова

— Сейчас много говорят о том, что государственная медицина не такая уж и бесплатная. Как быть, если врач назначает платные анализы и процедуры?

— В страховку не входят психические заболевания, туберкулез, ВИЧ. Всю остальную помощь по полису ОМС можно получить бесплатно. Мы не знаем, по доброте душевной врач рекомендует вам платные услуги или из корыстного интереса. Если такие вопросы к нам поступают и у пациента есть чек из клиники, мы передаем его в лечебное учреждение с требованием вернуть деньги. Но лучше еще до оплаты проконсультироваться с нашими специалистами.

С другой стороны, всегда есть выбор. Например, некоторое время назад в наличии у наших клиник были бесплатные российские хрусталики и платные импортные. Последние, конечно, лучше. Каждый человек решает кошельком. Всегда есть что-то лучше. Вы вправе выбрать, но тогда надо расписаться в документе с предупреждением, что помощь могла быть и бесплатной.

Есть определенные алгоритмы, как попасть к тому или иному врачу, пройти диагностику или воспользоваться какой-то услугой бесплатно. МРТ, например, должны сделать в течение 30 дней. Но эта услуга очень популярна, там всегда очередь. Если сроки и установленный порядок не устраивают, то можно всегда пройти процедуру платно.

— Осенью активно обсуждали новость о том, что бумажные полисы нужно менять на пластиковые. Это оказалось не совсем верным. Так все же, нужно или не нужно?

— Тема немного «перегрета». Полис, выданный после 2011 года, действителен, и по нему можно получить тот же набор услуг, что и по пластиковому. Никаких преимуществ, кроме размера, у «пластика» нет, и нет никакой причины его получать. У меня, например, бумажный полис.

Документ печатают в Гознаке, и затраты на него высоки. Сейчас мы выдаем пластиковые полисы только тем, кто обращается впервые, — новорожденным или иностранным гражданам. Но мы столкнулись с тем, что некоторые страховые компании специально используют «фишку» про пластик, чтобы заполучить застрахованных.

Руководитель компании «РЕСО-Мед» Евгений Осипов. Анна Зайкова

— В крае по-прежнему высока смертность от онкологических заболеваний. Страховые компании контролируют такие случаи?

— Да, сейчас большое внимание уделяется онкологии. С 2019 года контроль усилится. Страховые компании будут отслеживать вообще все этапы: от первичного подозрения и постановки диагноза до лечения и реабилитации.

С января 2019 года будут действовать новые методические рекомендации, регламентирующие временные промежутки, например от консультации онколога до начала лечения. Это делается, чтобы максимально ускорить процесс.

Когда у человека подозревают онкологическое заболевание, он становится очень уязвим, рассеян и подавлен. Тут нужна «холодная голова». У нас два онколога-эксперта в штате и внештатные врачи. Они будут отслеживать каждый этап буквально по дням.

Также с 2019 года мы будем проводить экспертизу всех случаев, когда человеку назначают химиотерапию. Это не только медико-экономическая проверка (в частности, цена процедур), но и экспертиза качества, например дозировки препарата и вообще правильности выбора схемы лечения (для онкологических заболеваний таких схем 948).

Всего по итогам октября 4500 историй болезни находится в работе у наших экспертов — страховых представителей третьего уровня. Мы планируем развивать эту службу.