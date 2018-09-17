По мрачной игре, сделанной в Барнауле, снимают фильм с Евгением Стычкиным

Начинающий режиссер из Москвы Никита Ордынский и его супруга Лиля Ткач анонсировали выход нового короткометражного фильма Beholder («Смотритель»). Он будет снят по мотивам игры от компании Alawar, один из офисов которой находится в Барнауле. Игру Beholder придумали и сделали в Алтайском крае, она стала самым успешным проектом за всю историю Alawar. Главную роль в фильме исполнит известный актер Евгений Стычкин.

О чем игра Beholder?

Тема игры Beholder — выживание в тоталитарном обществе. Проект мрачный, сделан в темных тонах, главный персонаж — черно-белый. По сюжету игрок — управляющий жилым домом. Чтобы выжить ему необходимо служить государству: подслушивать, писать доносы. У него всегда есть выбор — делать это или нет. В зависимости от решения изменяется финал игры.

Игра Beholder. vk.com/beholdergame

Ситуации предлагаются сложные. Например, у главного героя заболевает ребенок. Чтобы получить деньги на лекарство, нужно «сдать» государству кого-нибудь из своих друзей. Главное в этой игре — моральный выбор.

Игра Beholder. vk.com/beholdergame

Релиз игры Beholder состоялся 9 ноября 2016 года. На самой большой игровой конференции GDC в Сан-Франциско Beholder попала в восьмерку самых интересных игр 2017 года и получила приз за лучшую инди-игру на Game Connection America.

В какой стадии работа над фильмом?

Создатели экранизации сообщили на своих страницах в соцсетях, что съемки большей части фильма прошли. Команда приступила к этапу пост-продакшена и подготовке последней смены для съемок.

Лиля Ткач , Никита Ордынский , Евгений Стычкин на съемках фильма Beholder. vk.com/nikita_ordynskiy

Главную роль в проекте сыграл Евгений Стычкин, снимавшийся в известных фильмах и сериалах — «Гоголь. Начало», «Измены», «Чернобыль: Зона отчуждения» и других.

О том, когда выйдет фильм, пока не сообщается.

Кадр из фильма Beholder. vk.com/nikita_ordynskiy

Чем известны создатели фильма Beholder?

Никите Ордынскому 26 лет. Вместе с со своей супругой, продюсером Лилей Ткач, снял четыре короткометражных фильма. Последний из них вышел в январе 2018 года и тоже был сделан по мотивам известной инди-игры Paper, please («Ваши документы»). Она вышла в 2013 году, ее создал независимый разработчик Лукас Поуп, который до этого работал на крупную игровую компанию.

Действие игры Paper, please, как и события Beholder, разворачиваются в тоталитарном обществе. Идея игры пришла к Поупу, когда он путешествовал по Азии. Его вдохновила работа сотрудников миграционных служб, которые проверяют паспорта.

Они совершают одни и те же действия снова и снова, Лукас Поуп геймифицировал это. Игрок — сотрудник паспортного контроля в тоталитарном государстве Арстотцка. Его задача — пропустить или не пропустить людей, въезжающих в страну. Ему выдается свод правил, которым он должен следовать при принятии решения.

По мере развития игры правила усложняются. Например, добавляются дополнительные документы, справки и прочее. Если сотрудник ошибется, то мигрант его убивает.

Главную роль в фильме «Ваши документы» сыграл актер Игорь Савочкин, известный по фильмам «Ночной дозор», «Адмиралъ», «Левиафан» и другим.

На YouTube фильм посмотрели более 3 млн. раз. На международном молодежном фестивале короткометражного кино «Новый горизонт» проект «Ваши документы» был признан лучшим, а Игорь Савочкин получил приз за лучшую главную роль.

Также фильм вошёл в программу фестиваля «Festival International Des Scénaristes», который более 20 лет проводится во французском городе Валанс.