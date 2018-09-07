Известная компания выпустила компьютерную игру в поддержку Марии Мотузной

Издательство компьютерных инди-игр Dagestan Technology, которое возглавляет барнаулец Роман Лакруа, выпустило проект в поддержку Марии Мотузной. Издательство обещает направить обвиняемой в экстремизме Мотузной 15% от вырученных средств в первый месяц продаж игры.

О чем игра?

Игра называется Digital Resistance (в переводе с англ. — «цифровое сопротивление»). Ее сюжет такой. События происходят после великой битвы могущественной организацией РКМ, которая полностью контролировала жизнь людей, интернет и СМИ, и организацией «Цифровое сопротивление», которая боролась за свободу и независимость граждан.

Мир пришел в упадок, города разорены, каждый человек находится под пристальным наблюдением и нет ни единого просвета и надежды на будущее.

Пес, бывший лидер «Цифрового сопротивления», потерял семью во время великой битвы и давно ушел в отставку. Все, кого он знал, погибли, а остатки сопротивления были распущены. Он прожигал жизнь в местном баре — много пил.

Но Пса нашел его бывший командующий, генерал Мопс Фьюри. Он сообщил, что не все потеряно, что был найден центральный компьютер и только Пес сможет к нему добраться и уничтожить. Главному герою предстоит пройти через «кромешный ад».

Мопс Фьюри говорит Псу, что если он откажется, то «от нашего мира ничего не останется; все, что ты любишь, будет заблокировано».

В группе «ВКонтакте» Dagestan Technology написано, что игра предназначена для «интернет-бойцов», у которых «всех одноклассников внесли в список экстремистов, а мамка все еще не пускает на митинги». Издательство предлагает ощутить «частичку оставшейся свободы и вседозволенности», ведь сфера игр «до сих пор не цензурируется органами власти».

Игра относится к категории платформеров — то есть герой будет прыгать по платформам, бегать по лестницам, собирать разные предметы и так далее.

Что известно об издательстве Dagestan Technology?

Издательство Dagestan Technology прославилось на всю Россию своими играми на злободневные темы — это его фишка и стиль. В 2015 году, когда шла война на Украине, оно выпустило проект Bloodbath Kavkaz («Кровавый Кавказ») о приключениях дагестанца Шамиля в Москве. О нем написали многие федеральные СМИ.

Героиня эротической визуальной новеллы Crystal City напоминала прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая стала мемом в соцсетях. В проекте «Reptilians Must Die» герой, похожий на Путина, сражается с рептилоидами.

Интервью Романа Лакруа, которое он дал altapress.ru в 2017 году, можно прочитать здесь.