Европейская зима придет в Алтайский край вслед за аномальным холодом

Сильные холода, которые ударят по Алтайскому краю на этой неделе, задержатся ненадолго, а на смену им придет европейская зима, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Напомним, согласно прогнозу, дно холода в регионе придется на ночь субботы, 16 декабря. Местами температуры воздуха могут опуститься до -34 градусов.

Однако затем погода изменится. На смену арктическому антициклону придет северо-атлантический антициклон.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Мы ожидаем, что до 19 ноября в регионе установится «европейская зима». Ночью температуры воздуха составят −5…−13 градусов, днем будет 0…-5 градусов. Местами по южным районам возможен небольшой плюс.

Также синоптик отметила, что в этот период ожидаются довольно интенсивные снегопады, усиление ветра, гололедица.

Не исключено, что ввиду этого в регионе передадут штормовое предупреждение.