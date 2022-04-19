19 апреля
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Жизнь

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Почему 19 апреля нельзя срывать цветы с яблонь

День Евтихия и Еремы (или Евтихий Тихий да Ерема Пролетный) отмечают 19 апреля. Что важно сделать сегодня и какое «традиционно» блюдо можно приготовить — в нашем материале.

Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
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1
Поклоны и гадания: что нужно сделать 19 апреля

Издавна считалось, что в День Евтихия и Еремы зацветает яблоня — символ девичьей красоты и невинности.

Предки 19 апреля старались уважить дерево: поклонялись яблоне, подпирали ее ветки, а также красили ствол для защиты от насекомых.

Незамужние девушки на Евтихия славили богиню весны и молодости Лелю. А еще они гадали на семейную жизнь: искали в саду яблоневый цвет и несли его к порогу церкви. Считалось, что по любви замуж выйдет та, кто успела к храму первой. Остальные же будут засватаны.

Церковь. Храм
Церковь. Храм
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2
Традиция: а что приготовить на Евтихия и Ерему?

На Руси 19 апреля традиционно готовили пироги с яблоками или горохом. По поверью, остальные начинки отбирают силу и энергию.

Вкусно и быстро: рецепт яблочного пирога (шарлотки)

Продукты

  • Яблоки — 500−600 граммов;
  • Сахар — 160 граммов;
  • Пшеничная мука — 160 граммов;
  • Куриные яйца — 4−5 штук;
  • Соль — 1 щепотка.
Яблоки
Яблоки
Открытые источники в Интернете

Как готовить

Взбейте яйца, сахар и соль в густую светлую массу.
Отметим: консистенция — подходящая, если следы от венчика остаются на массе дольше 1−2 секунд.

Аккуратно смешайте яйца с мукой (не забывайте: ее надо просе вмешивать частями).
Дальше получившееся тесто распределите по силиконовой форме.

Время начинки: яблоки (их по желанию можно очистить) нарежьте на дольки и уложите поверх теста. При этом двигайтесь от бортиков к середине, создавая этакую «розочку».

Выпекайте шарлотку 20−30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!

3
Погода и зерно: как люди предсказывали урожай хлеба 19 апреля?

Об урожае хлеба прародители судили, наблюдая за погодой 19 апреля. Хорошая примета — если нет ветра.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Люди приговаривали: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет», «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».

4
Для девушек: что категорически запрещено делать в День Евтихия и Еремы

В День Евтихия и Еремы незамужним девушкам ни в коем случае нельзя срывать цветы с яблонь. Это сулит неудачу в любви.

Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
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Кроме того, 19 апреля нельзя:

  • ссориться с близкими;
  • сквернословить;
  • отказывать нуждающимся в милостыне.
5
Много ль сока из березы: народные приметы 19 апреля
  • Паук в углу сидит 19 апреля — к жаркому лету.
  • Из березы течет много сока на Евтихия и Ерему — значит, лето будет дождливым.
  • Ласточки не прилетели из теплых краев к 19 апреля — будет весна холодной.
Ласточка, птица.
Ласточка, птица.
СС0
  • Тучи до восхода 19 апреля — к дождю.
  • Красные облака на Евтихия — жди ветра.
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