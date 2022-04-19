Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Почему 19 апреля нельзя срывать цветы с яблонь

Издавна считалось, что в День Евтихия и Еремы зацветает яблоня — символ девичьей красоты и невинности.
Предки 19 апреля старались уважить дерево: поклонялись яблоне, подпирали ее ветки, а также красили ствол для защиты от насекомых.
Незамужние девушки на Евтихия славили богиню весны и молодости Лелю. А еще они гадали на семейную жизнь: искали в саду яблоневый цвет и несли его к порогу церкви. Считалось, что по любви замуж выйдет та, кто успела к храму первой. Остальные же будут засватаны.
На Руси 19 апреля традиционно готовили пироги с яблоками или горохом. По поверью, остальные начинки отбирают силу и энергию.
Вкусно и быстро: рецепт яблочного пирога (шарлотки)
Продукты
- Яблоки — 500−600 граммов;
- Сахар — 160 граммов;
- Пшеничная мука — 160 граммов;
- Куриные яйца — 4−5 штук;
- Соль — 1 щепотка.
Как готовить
Взбейте яйца, сахар и соль в густую светлую массу.
Отметим: консистенция — подходящая, если следы от венчика остаются на массе дольше 1−2 секунд.
Аккуратно смешайте яйца с мукой (не забывайте: ее надо просе вмешивать частями).
Дальше получившееся тесто распределите по силиконовой форме.
Время начинки: яблоки (их по желанию можно очистить) нарежьте на дольки и уложите поверх теста. При этом двигайтесь от бортиков к середине, создавая этакую «розочку».
Выпекайте шарлотку 20−30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Об урожае хлеба прародители судили, наблюдая за погодой 19 апреля. Хорошая примета — если нет ветра.
Люди приговаривали: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет», «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».
В День Евтихия и Еремы незамужним девушкам ни в коем случае нельзя срывать цветы с яблонь. Это сулит неудачу в любви.
Кроме того, 19 апреля нельзя:
- ссориться с близкими;
- сквернословить;
- отказывать нуждающимся в милостыне.
- Паук в углу сидит 19 апреля — к жаркому лету.
- Из березы течет много сока на Евтихия и Ерему — значит, лето будет дождливым.
- Ласточки не прилетели из теплых краев к 19 апреля — будет весна холодной.
- Тучи до восхода 19 апреля — к дождю.
- Красные облака на Евтихия — жди ветра.