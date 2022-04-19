Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Почему 19 апреля нельзя срывать цветы с яблонь

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Традиция: а что приготовить на Евтихия и Ерему?

На Руси 19 апреля традиционно готовили пироги с яблоками или горохом. По поверью, остальные начинки отбирают силу и энергию.

Вкусно и быстро: рецепт яблочного пирога ( шарлотки)

Продукты

Яблоки — 500−600 граммов;

Сахар — 160 граммов;

Пшеничная мука — 160 граммов;

Куриные яйца — 4−5 штук;

Соль — 1 щепотка.

Яблоки Открытые источники в Интернете

Как готовить

Взбейте яйца, сахар и соль в густую светлую массу.

Отметим: консистенция — подходящая, если следы от венчика остаются на массе дольше 1−2 секунд.

Аккуратно смешайте яйца с мукой (не забывайте: ее надо просе вмешивать частями).

Дальше получившееся тесто распределите по силиконовой форме.

Время начинки: яблоки (их по желанию можно очистить) нарежьте на дольки и уложите поверх теста. При этом двигайтесь от бортиков к середине, создавая этакую «розочку».

Выпекайте шарлотку 20−30 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!