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16 марта 4°C

Евтропиев день: что нужно и что нельзя делать 16 марта

16 марта православная церковь почитает мученика Евтропия, который пострадал за свою веру. Рассказываем, что нужно сделать в этот день, чтобы снег растаял и как по солнцу определить предстоящую погоду.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

Кто такой Евтропий

Святой Евтропий жил в 3−4 веках в городе Амаси, у берега Черного моря. Со своим братом Клеоником и другом Василиском он ходил с проповедями, призывая людей к христианству. По приказу императора Максимиана Евтропий и Клеоник были арестованы и казнены. Их подвергли изощренным пыткам, надеясь, что они отрекутся от своей веры.

Дважды их предавали жестким истязаниям. По молитве Евтропия оба раза являлся Господь и останавливал эти мучения. На третий раз их привязали к кольям и обливали горящей смолой. Но жидкость, стекающая с тел, ранила палачей, и глава города в ярости приговорил братьев к смерти.

В ночь перед казнью Господь снова явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.

Что нужно и что нельзя делать в Евтропией день

Наши предки считали, что 16 марта нужно обойти поле крест-накрест, чтобы попросить солнце растопить снег. Но вести себя с ним стоило крайне осторожно. В это время солнце могло быть как милостивым, так и грозным.

16 марта остерегались походов в лес. Считалось, что именно в этот день медведь выходит из своей берлоги. Очнувшийся от зимней спячки «хозяин» леса — очень опасный зверь.

След медведя.
След медведя.
altaipriroda.ru

Приметы и поговорки Евтропиева дня

  • Крестьяне судили о предстоящей погоде по солнцу. Если солнце садится в облака — следующий день будет ненастным.
  • Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься.
  • На закате солнца хлеба и денег в долг не дают.
  • Евтропий — снег топит.
  • Евтропий путь тропит да снег топит.
  • Ветер за солнцем — к хорошей погоде.
  • Солнце в туман прячется — к дождю.
  • На закате солнце садится в облака — на следующий день будет плохая погода.
  • Скворцы прилетели, значит, урожай зерна будет хорошим.
  • Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.
  • Запели под окном снегири — будет тепло. Будет снегопад, если стайка снегирей сядет на снег.
  • Будет ясная погода, если вороны будут купаться в снегу.
  • Скоро можно ждать ледоход, если в этот день прилетят трясогузки.
  • Если солнце село, то мусор выбрасывать из дома нельзя. Иначе можно достаток и благополучие из избы вынести.
  • Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья — будет хорошая погода.
  • Петух кричит не вовремя и часто — к плохой погоде.
  • При безветрии в нижних слоях атмосферы возникают длинные облачные полосы — к ветру.
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