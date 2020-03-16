Евтропиев день: что нужно и что нельзя делать 16 марта

Кто такой Евтропий
Святой Евтропий жил в 3−4 веках в городе Амаси, у берега Черного моря. Со своим братом Клеоником и другом Василиском он ходил с проповедями, призывая людей к христианству. По приказу императора Максимиана Евтропий и Клеоник были арестованы и казнены. Их подвергли изощренным пыткам, надеясь, что они отрекутся от своей веры.
Дважды их предавали жестким истязаниям. По молитве Евтропия оба раза являлся Господь и останавливал эти мучения. На третий раз их привязали к кольям и обливали горящей смолой. Но жидкость, стекающая с тел, ранила палачей, и глава города в ярости приговорил братьев к смерти.
В ночь перед казнью Господь снова явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.
Что нужно и что нельзя делать в Евтропией день
Наши предки считали, что 16 марта нужно обойти поле крест-накрест, чтобы попросить солнце растопить снег. Но вести себя с ним стоило крайне осторожно. В это время солнце могло быть как милостивым, так и грозным.
16 марта остерегались походов в лес. Считалось, что именно в этот день медведь выходит из своей берлоги. Очнувшийся от зимней спячки «хозяин» леса — очень опасный зверь.
Приметы и поговорки Евтропиева дня
- Крестьяне судили о предстоящей погоде по солнцу. Если солнце садится в облака — следующий день будет ненастным.
- Когда солнце закатилось, не бросай сор на улицу — пробросаешься.
- На закате солнца хлеба и денег в долг не дают.
- Евтропий — снег топит.
- Евтропий путь тропит да снег топит.
- Ветер за солнцем — к хорошей погоде.
- Солнце в туман прячется — к дождю.
- На закате солнце садится в облака — на следующий день будет плохая погода.
- Скворцы прилетели, значит, урожай зерна будет хорошим.
- Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.
- Запели под окном снегири — будет тепло. Будет снегопад, если стайка снегирей сядет на снег.
- Будет ясная погода, если вороны будут купаться в снегу.
- Скоро можно ждать ледоход, если в этот день прилетят трясогузки.
- Если солнце село, то мусор выбрасывать из дома нельзя. Иначе можно достаток и благополучие из избы вынести.
- Если воробьи собираются под крышу и перебирают перья — будет хорошая погода.
- Петух кричит не вовремя и часто — к плохой погоде.
- При безветрии в нижних слоях атмосферы возникают длинные облачные полосы — к ветру.