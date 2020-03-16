Евтропиев день: что нужно и что нельзя делать 16 марта

16 марта православная церковь почитает мученика Евтропия, который пострадал за свою веру. Рассказываем, что нужно сделать в этот день, чтобы снег растаял и как по солнцу определить предстоящую погоду.

Кто такой Евтропий

Святой Евтропий жил в 3−4 веках в городе Амаси, у берега Черного моря. Со своим братом Клеоником и другом Василиском он ходил с проповедями, призывая людей к христианству. По приказу императора Максимиана Евтропий и Клеоник были арестованы и казнены. Их подвергли изощренным пыткам, надеясь, что они отрекутся от своей веры.

Дважды их предавали жестким истязаниям. По молитве Евтропия оба раза являлся Господь и останавливал эти мучения. На третий раз их привязали к кольям и обливали горящей смолой. Но жидкость, стекающая с тел, ранила палачей, и глава города в ярости приговорил братьев к смерти.

В ночь перед казнью Господь снова явился Евтропию и укреплял их с братом до рассвета. На восходе 3 марта 308 года их распяли.

Что нужно и что нельзя делать в Евтропией день

Наши предки считали, что 16 марта нужно обойти поле крест-накрест, чтобы попросить солнце растопить снег. Но вести себя с ним стоило крайне осторожно. В это время солнце могло быть как милостивым, так и грозным.

16 марта остерегались походов в лес. Считалось, что именно в этот день медведь выходит из своей берлоги. Очнувшийся от зимней спячки «хозяин» леса — очень опасный зверь.

След медведя. altaipriroda.ru

Приметы и поговорки Евтропиева дня