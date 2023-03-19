19 марта
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Жизнь

Ежемесячные выплаты из материнского капитала жители Алтайского края будут получать в единый день

Жители Алтайского края будут получать ежемесячные выплат из материнского капитала на детей до трех лет пятого числа каждого месяца, сообщает Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
https://unsplash.com/

Начиная с июня этого года, в стране установят единую дату выплат из материнского капитала на детей до трех лет.

Семьи Алтайского края, которые оформили пособие, начнут получать средства пятого числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться.

Чтобы семьи были готовы к изменениям, региональное Отделение Социального фонда уже до конца марта начнет рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Ранее в Алтайском крае назначили единое пособие почти на 65 тыс. детей.

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