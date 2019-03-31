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Жизнь

Facebook ужесточит правила трансляций после терактов в Новой Зеландии

Соцсеть будет совершенствовать свои технологии для своевременного выявления опасного и нежелательного контента, заявила операционный директор компании Facebook Шэрил Сэндберг, пишет ТАСС.

Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
СС0

Директор отметила, что после террористических атак на мечети в Крайстчерче компания собирается принять более строгие правила использования стриминговой платформы Facebook Live, усилить борьбу с ненавистью на платформах соцсети.

«Мы также инвестируем в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого выявления отредактированных версий насильственных видео и изображений, и предотвращения репостов этих версий», — говорится в письме Сэндберг.

Автоматическая система распознавания нежелательного контента соцсети не смогла распознать и оперативно заблокировать трансляцию теракта в мечетях в Крайстчерче. Системы искусственного интеллекта не смогли автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее, так как ей не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.

В результате того, что запись атаки на мечети была заблокирована с большим опозданием, она очень быстро распространилась в интернете. В Facebook заявили, что за сутки после трагедии было удалено более 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей с кадрами теракта в Крайстчерче.

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