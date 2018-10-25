Facebook выписали штраф из-за громкого скандала с утечкой личных данных

Уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов (примерно $645 тыс. или 42 млн рублей) за ее действия в скандале вокруг британской компании Cambridge Analytica, сообщил ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Квитанция была выписана 24 октября и направлена в ирландское отделение Facebook в Дублине и в головной офис компании в городке Менло-Парк в американском штате Калифорния. Штраф в 500 тыс. фунтов является максимально возможным из расчета на тот период времени, когда совершалось данное правонарушение.

Поводом для выписки штрафного документа послужила передача Facebook с 2007 по 2014 годы массивного объема личных данных пользователей без их собственного согласия и нарушение британского законодательства в сфере охраны конфиденциальной информации. Как еще минувшим летом заявляла Денам, Facebook не обеспечил «такой уровень защиты, который предусматривается законом о защите данных».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле этого года пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.