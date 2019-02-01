10 фактов о десяти годах служения патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл стал главой Русской православной церкви 10 лет назад. Он изменил церковную структуру, высказался по многим острым социальным вопросам, стал участников громких скандалов, провел тысячи богослужений и впервые в истории лично встретился с папой римским. Десять интересных фактов о 10-летнем служении патриарха Кирилла — в материале altapress.ru.

Избрание и интронизация патриарха Кирилла

5 декабря 2008 года умер патриарх Алексий II. На следующий день на экстренном заседании Священного Синода РПЦ митрополита Кирилла (в миру Владимира Гундяева) избрали местоблюстителем патриаршего престола.

27 января митрополита Кирилла избрали патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась его интронизация, сообщает ТАСС.

Интронизация — это торжественное богослужение, во время которого новоизбранного патриарха возводят на патриаршую кафедру, объясняет azbyka.ru.

Во время визита патриарха Кирилла в Барнаул. 21 сентября 2015 года. Михаил Хаустов

Доверие к патриарху и церкви

По данным ВЦИОМ, Русскую православную церковь поддерживают и одобряют 68,8% респондентов. Об этом в декабре 2018 года сообщил «Фома».

Ранее, в октябре прошлого года pravmir.ru со ссылкой на данные соцопроса «Левада-Центра» сообщил, что церкви и религиозным организациям доверяет 48% жителей России. Этот показатель не изменился с 2017 года и практически равен уровню доверия в 2012 году.

Патриарх Кирилл. patriarchia.ru

Громкие скандалы

В 2012 году в интернете произошел скандал вокруг «часов патриарха». Пользователи обнаружили , что на одной из фотографий сайта Patriarchia.ru с руки патриарха «стерли» дорогие наручные часы. На фото их отражение видно на полированной поверхности стола. На следующий день пресс-служба патриарха извинилась за это , сообщает РИА Новости.

что на одной из фотографий сайта Patriarchia.ru с руки патриарха «стерли» дорогие наручные часы. На фото их отражение видно на полированной поверхности стола. На следующий день пресс-служба патриарха извинилась за это сообщает РИА Новости. Еще один скандал произошел вокруг квартиры патриарха Кирилла. Женщина , прописанная в квартире патриарха , подала иск к соседу снизу , бывшему министру здравоохранения , кардиохирургу Юрию Шевченко. По словам истицы , ее квартире причинила вред пыль из квартиры ответчика , где делали ремонт. Эту судебная тяжба получила огласку в СМИ. Суд постановил взыскать с Шевченко 18 миллионов 947 тысяч рублей , сообщает lenta.ru.

Об одиночестве и пастырском служении

«Одиночество, видимо, — это то, что реально до конца дней будет сопутствовать мне как патриарху. Оно сопутствовало и всем моим предшественникам. Может быть, то, что я сейчас скажу, — это очень личное, но я хочу, чтоб Вы меня правильно поняли: у патриарха не может быть друзей, у него паства. <…> Все силы патриарха уходят на то, чтобы быть пастырем для всех. Дружба предполагает избранный круг людей, неких любимчиков, тех, кто поближе к Патриарху, чем другие. Патриарх должен быть открыт для всех», — цитирует патриарха Кирилла pravoslavie.ru.

Ошибки мастеров фотошопа: часы патриарха www.novate.ru/

Встреча с папой Римским

В 2016 году на Кубе состоялась историческая встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска XVI.

Главы церквей подписали совместную декларацию. В ней сказано, что оба скорбят об утрате единства церквей. Патриарх Кирилл и Папа Франциск выразили надежду, что их встреча вдохновит христиан всего мира на молитву о полном единстве церквей.

Факт

Патриарх Кирилл за 10 лет провел более 2000 богослужений.

Людмила Путина и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации Владимира Путина , 2012 год. kremlin.ru

О церкви и государстве

В феврале 2009 года, после своей интронизации, патриарх Кирилл призвал церковь и государство к взаимодействую. По его словам, стороны не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Церкви и государству необходимо уважать друг друга и взаимодействовать во благо людей, пишет РИА Новости.

«Государство заботится о земном, церковь заботится о небесном. Невозможно представить небо без земли и землю без неба. Земля и небо образуют гармонию божественного бытия, божественного творения», — сказал патриарх.

Кроме того, патриарх Кирилл заявил, что церковь будет особенно заботиться о молодежи. Глава РПЦ подтвердил готовность к диалогу с другими церквами. При этом он подчеркнул, что намерен заботиться о единстве православия в мире.

Визит патриарха Кирилла в Антарктиду. patriarchia.ru

Позиция патриарха о церковном расколе на Украине

«Послушайте лидеров раскола. С какой ненавистью они говорят! Разве это пастырское слово? Разве это слово любви? И послушайте блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей Церкви, который никогда ничего не говорит плохого даже о раскольниках», — цитирует ria.ru.

Кабинет Патриарха Кирилла. Андрей Кураев в www.facebook.com

Церковная административная реформа

Патриарх Кирилл провел в церкви административную реформу. Ее цель — сокращение дистанции между управляющей епархией и народом. Число епархий увеличили, часть сгруппировали в митрополии, рассказывает rusplt.ru.

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