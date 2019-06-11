8 фактов о Венере, планете, которая вращается не в ту сторону

11 июня 1985 года советская межпланетная станция «Вега-1» достигла Венеры. Это была не единственная удачная попытка добраться до второй от Солнца планеты. О том, что ученым удалось узнать о Венере, — в материале altapress.ru.

Советская миссия

В 1960 году в правительстве СССР заговорили о необходимости создать ракету-носитель для полетов на Марс и Венеру. Уже в 1961 году на последнюю отправили космический зонд «Венера-1», но он потерял связь с базой, пишет space-facts.com.

Дальше — серия неувенчавшихся успехами попыток: советских и американских. С февраля 1961-го по июнь 1985 года в Союзе осуществили запуски 16-ти космических аппаратов. «Венера — 3» стал первым искусственным кораблем, которому удалось там приземлиться. Это произошло в 1966 году.

На планете день за год

Действительно, один солнечный день на Венере длится 117 дней на Земле. Виток вокруг своей оси у планеты занимает 243 земных дня. Хотя по орбите вокруг Солнца Венера проходит быстрее чем наша планета, за 225 земных дня.

Покрыта пылью

Советские исследователи выяснили, что Венера — самая плотная из всех планет земной группы. Она содержит до 96 процентов углекислого газа, до 4 процентов азота и небольшое количество водяного пара. На поверхности планеты обнаружили тонкий слой пыли.

Венера вращается в обратном направлении

Планета вращается в противоположном направлении от большинства планет солнечной системы. Такой феномен называется ретроградным вращением. Причиной этого могло стать столкновение с астероидом или другим объектом. Такое событие в прошлом могло заставить планету изменить траекторию вращения.

Вторая по яркости планета

Ярче нее только Луна. Венера по яркости в ночном небе на втором месте. Планета настолько яркая, что ее можно увидеть днем в ясный день.

Планета. Космос ССО

Самая горячая в Солнечной системе

Средняя температура ее поверхности равна 462 °C. К тому же, на ней нет сезонных колебаний. Венера является самой горячей планетой даже несмотря на то, что Меркурий располагается ближе к Солнцу.

Пустыня вместо океана

Принято считать, что на поверхности Венеры когда-то были океаны. Они испарялись по мере повышения ее температуры. Сейчас же ее окружают только плотные облака серной кислоты.

«Венера экспресс»

Так назывался космический корабль, который отправился на орбиту планеты в 2006 году. Оттуда аппарат посылал информацию обратно на Землю. В ходе исследования на поверхности планеты «Венера экспресс» обнаружил более 1000 вулканов диаметром больше 20 км каждый. По планам Европейского космического агентства, экспедиция рассчитывалась на 500 земных дней, но завершилась только в 2015 году.