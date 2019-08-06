«Состояние хреновое!»: как Герман Титов совершил второй в истории полет в космос

6 августа 1961 года в космос отправился советский летчик Герман Титов. Этот полет был вторым по счету, но не по значению. Altapress.ru рассказывает подробности того космического путешествия.

Космонавт из алтайской деревни

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года, в деревне Верх-Жилино Алтайского края в семье сельского учителя литературы и домохозяйки.

Карьера космонавта началась с профессии военного летчика. В авиационную школу в Кустанае он поступил в 1955 году. Уже в 1957 году Титов уехал учиться в Сталинградское авиационное училище, которое окончил с красным дипломом.

После этого он служил в авиационном истребительном полку в Ленинградской области. Всего он совершил порядка 800 вылетов на военных самолетах, в том числе реактивных. Также Герман Титов совершил около тысячи прыжков с парашютом.

Первый среди вторых

Титов был в шестерке претендентов на первый полет в космос. Однако не прошел.

Сразу после полета Гагарина в космос в СССР стали усиленно готовиться ко второму полету. Его планировали как более продолжительный по времени.

Юрий Гагарин и Герман Титов. Макс Альперт

Для того, чтобы определить, кто станет вторым в истории советским космонавтом, создали специальную комиссию. Ее председателем стал директор днепропетровского ракетного завода Леонид Смирнов.

Титова выбрали для второго полета. Но перед запуском «Востока-2», на котором в итоге он и полетел, советские ученые выпустили экспериментальную ракету. Ее создал советский ученый и конструктор Сергей Королев.

1 день 1 час 11 минут в полете

В космосе Герман Титов пробыл по тем меркам долго: 25 часов и 11 минут.

Ему удалось вручную сориентировать корабль «Восток-2». Также он совершил 17 витков вокруг Земли. За это время он успел пообедать, поужинать и рассмотреть 17 космических зорь.

Космическое состояние Титова

Во время полета Титову пришлось непросто. В состоянии невесомости у него постоянно возникало чувство тошноты, которое мешало нормально есть. Когда с Земли его спросили о самочувствии, он ответил лаконично: «Хреновое».

Однако тошнота все же прошла, хоть и ближе к завершению полета. Даже из этой ситуации наука извлекла пользу — ориентируясь на реальные трудности космонавта, изменили программы подготовки на Земле, пишет «Комсомольская правда». Раньше невесомость и ее воздействие просто не брали во внимание.

Приземление на железную дорогу

Траектория падения космического корабля «Восток-2» после входа в атмосферные слои внушала большие опасения. Он направлялся в сторону железнодорожных путей, по которым ехал поезд. Но в итоге аппарат выбросило на вспаханное поле недалеко от города Красный Кут Саратовской области.

«Волга» за смелость

Полет Титова произвел фурор.

В качестве награды за пройденное космонавт получил «Волгу» со специальным номером — 02. Такая же была у Юрия Гагарина. Машины коллег отличались только этими номерами — у первого космонавта, разумеется, была с номером 01. Также Герману Титову вручили Звезду Героя Советского Союза.

Первые советские космонавты Павел Попович , Герман Титов , Андриян Николаев , Юрий Гагарин , Валентина Терешкова , Валерий Быковский и Никита Хрущев на трибуне Мавзолея Михаил Трахман/МАММ/МДФ/russfoto

Самый молодой космонавт

Один из рекордов Титова и сегодня остается не превзойденным. Его первый полет в космос состоялся, когда ему было 25 лет 10 месяцев и 26 дней, сообщает ТАСС. Никто моложе него в космос не летал.