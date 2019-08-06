«Состояние хреновое!»: как Герман Титов совершил второй в истории полет в космос

Космонавт из алтайской деревни
Герман Титов родился 11 сентября 1935 года, в деревне Верх-Жилино Алтайского края в семье сельского учителя литературы и домохозяйки.
Карьера космонавта началась с профессии военного летчика. В авиационную школу в Кустанае он поступил в 1955 году. Уже в 1957 году Титов уехал учиться в Сталинградское авиационное училище, которое окончил с красным дипломом.
После этого он служил в авиационном истребительном полку в Ленинградской области. Всего он совершил порядка 800 вылетов на военных самолетах, в том числе реактивных. Также Герман Титов совершил около тысячи прыжков с парашютом.
Первый среди вторых
Титов был в шестерке претендентов на первый полет в космос. Однако не прошел.
Сразу после полета Гагарина в космос в СССР стали усиленно готовиться ко второму полету. Его планировали как более продолжительный по времени.
Для того, чтобы определить, кто станет вторым в истории советским космонавтом, создали специальную комиссию. Ее председателем стал директор днепропетровского ракетного завода Леонид Смирнов.
Титова выбрали для второго полета. Но перед запуском «Востока-2», на котором в итоге он и полетел, советские ученые выпустили экспериментальную ракету. Ее создал советский ученый и конструктор Сергей Королев.
1 день 1 час 11 минут в полете
В космосе Герман Титов пробыл по тем меркам долго: 25 часов и 11 минут.
Ему удалось вручную сориентировать корабль «Восток-2». Также он совершил 17 витков вокруг Земли. За это время он успел пообедать, поужинать и рассмотреть 17 космических зорь.
Космическое состояние Титова
Во время полета Титову пришлось непросто. В состоянии невесомости у него постоянно возникало чувство тошноты, которое мешало нормально есть. Когда с Земли его спросили о самочувствии, он ответил лаконично: «Хреновое».
Однако тошнота все же прошла, хоть и ближе к завершению полета. Даже из этой ситуации наука извлекла пользу — ориентируясь на реальные трудности космонавта, изменили программы подготовки на Земле, пишет «Комсомольская правда». Раньше невесомость и ее воздействие просто не брали во внимание.
Приземление на железную дорогу
Траектория падения космического корабля «Восток-2» после входа в атмосферные слои внушала большие опасения. Он направлялся в сторону железнодорожных путей, по которым ехал поезд. Но в итоге аппарат выбросило на вспаханное поле недалеко от города Красный Кут Саратовской области.
«Волга» за смелость
Полет Титова произвел фурор.
В качестве награды за пройденное космонавт получил «Волгу» со специальным номером — 02. Такая же была у Юрия Гагарина. Машины коллег отличались только этими номерами — у первого космонавта, разумеется, была с номером 01. Также Герману Титову вручили Звезду Героя Советского Союза.
Самый молодой космонавт
Один из рекордов Титова и сегодня остается не превзойденным. Его первый полет в космос состоялся, когда ему было 25 лет 10 месяцев и 26 дней, сообщает ТАСС. Никто моложе него в космос не летал.