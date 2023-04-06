Фанаты Филиппа Киркорова страшно обиделись на звезду из-за его любви к Новосибирску

Российский певец Филипп Киркоров приехал в Новосибирск с концертом. Его друг, исполнитель Дава (Давид Манукян) и житель Новосибирска составил Киркорову маршрут по городу.
Филипп проехал по Красному проспекту, возложил цветы на могилу поэтессы Татьяны Снежиной на Заельцовском кладбище и погулял на Михайловской набережной.
Певец остался очень доволен городом и назвал его очень красивым. Видео своего путешествия он выложил на официальной странице.
Однако его фанаты из других городов очень обиделись на певца. Они написали множество ревнивых комментариев под роликом:
«Красивый город Новосибирск! А вот об Иркутске не сняли киношку. Что, никуда не ходили?»
«Филипп, а почему вы не гуляли в Красноярске?! Наш город лучше и чище, его есть за что любить, у нас хотя бы на зубах пыль не скрипит!»
«Почему вы во время турне не гуляете по другим сибирским городам? Чем выделился Новосибирск?»
Также многие фанаты обидчиво заявили, что Филипп постарел, и борода его не красит.
Ранее православные оскорбились танцами Киркорова на кресте в центре Москвы и подали на него в суд.