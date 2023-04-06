6 апреля
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Жизнь

Фанаты Филиппа Киркорова страшно обиделись на звезду из-за его любви к Новосибирску

Фанаты Филиппа Киркорова из других городов приревновали звезду за то, что он расхвалил Новосибирск. Накануне он выступал там с концертом. Об этом сообщает VN.ru.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

Российский певец Филипп Киркоров приехал в Новосибирск с концертом. Его друг, исполнитель Дава (Давид Манукян) и житель Новосибирска составил Киркорову маршрут по городу.

Филипп проехал по Красному проспекту, возложил цветы на могилу поэтессы Татьяны Снежиной на Заельцовском кладбище и погулял на Михайловской набережной.

Певец остался очень доволен городом и назвал его очень красивым. Видео своего путешествия он выложил на официальной странице.

Однако его фанаты из других городов очень обиделись на певца. Они написали множество ревнивых комментариев под роликом:

«Красивый город Новосибирск! А вот об Иркутске не сняли киношку. Что, никуда не ходили?»

«Филипп, а почему вы не гуляли в Красноярске?! Наш город лучше и чище, его есть за что любить, у нас хотя бы на зубах пыль не скрипит!»

«Почему вы во время турне не гуляете по другим сибирским городам? Чем выделился Новосибирск?»

Также многие фанаты обидчиво заявили, что Филипп постарел, и борода его не красит.

Ранее православные оскорбились танцами Киркорова на кресте в центре Москвы и подали на него в суд.

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