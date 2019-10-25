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25 октября
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Жизнь

«Фантастические бабушки» в масках обнаружили крупную популяцию ядовитых змей

Семь пенсионерок, увлекающихся сноркелингом, помогли морским биологам обнаружить необычно крупную популяцию ядовитых змей у берегов Новой Каледонии в Тихом океане.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Бабушки с масками и трубками — в возрасте от 60 до 80 лет — не случайно оказались в этом месте. С июня 2017 года они сотрудничают с учеными, уточняет CNN. Они сноркелинга добровольно вызвались фотографировать подводных змей, многие из которых смертельно опасны.

Свою команду пожилые женщины назвали «Фантастические бабушки».

В бухте Ситрон — популярном месте для купания — бабушки обнаружили около 140 ядовитых змей. <Сами ученые в 2016 году смогли насчитать только 45 особей.>

«Я наблюдала за морскими змеями в бухте Ситрон в течение 20 лет, и мне казалось, что я их очень хорошо изучила. Но „Фантастические бабушки“ показали мне, насколько я была неправа», — прокомментировала открытие Клэр Гойран, ведущий исследователь из Университета Новой Каледонии.

По мнению другого ученого, вовлечение общественности в исследования — «одно из самых захватывающих достижений в современной науке», пишет mail.ru.

Сноркелинг — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм.

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