Фармгигант из Алтайского края «попал под раздачу» Поклонской из-за коронавируса

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Telegram разнесла в пух и прах отечественный аптечный бизнес. «Под раздачу» попала и известная на Алтае компания «Эвалар».

По мнению Поклонской, многие аптеки превратились «в самые настоящие супермаркеты», которые заботятся только о прибыли, а не о здоровье людей. И на фоне эпидемии китайского коронавируса она считает недопустимым оставлять в стороне эту проблему.

«У нас очень дорого болеть: лекарства (не от коронавируса, а от обычного гриппа) стоят безумных денег… А сейчас мы переживаем эпидемию различных простудных заболеваний. Сходить в аптеку за всякими целебными таблеточками и порошочками — отдать пару тысяч рублей. Многим людям это сильно бьёт по карману», — пишет депутат.

Аптеки, по ее словам, часто заключают контракты с производителями лекарственных препаратов и людям часто «настоятельно рекомендуют приобрести» аналоги вместо тех лекарств, за которым изначально пришел покупатель.

«Как правило, в 2−3 раза дороже, или ещё хуже — абсолютно неэффективный, вроде „Эвалара“. Это просто позорище!», — заключила Поклонская.

Она считает, что необходимо государственное инвестирование в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных лекарственных препаратов, а также провести тщательную проверку аптек.

«Плюс ко всему мне рассказали историю про учёных-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а „пустышек“ — за такое им надо давать не премии с откатами, а отправлять в тюрьму на несколько лет», — поделилась Наталья Поклонская.

«Эвалар" — фармацевтическое предприятие, крупный российский производитель биологически активных добавок. Штаб-квартира и производственные мощности расположены в Бийске.