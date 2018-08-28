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ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком

Управление ФАС России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов одной из компаний. В решении эксперты назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком, сообщает «Би-би-си».

Женщина, грудь.
Женщина, грудь.
СС0

В ведомство поступила жалоба на рекламный щит, на котором изображена женщина, измеряющая грудь сантиметровой лентой. На билборде была подпись: «У нас маленькие цены и много комплексов». На другой рекламной фотографии этой же компании женщина стояла спиной, сняв рубашку. Подпись гласила: «Дешевле, чем снять!».

Составители жалоб посчитали рекламу сексистской. По их мнению, она оскорбляет и унижает женщин и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.

Экспертный совет ведомства согласился с заявителем. Он указал, что такая реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола». Такой вывод сделали, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

На просьбу Русской службы Би-би-си пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС еще не ответило.

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