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Жизнь

ФАС проверит цены на рынке стройматериалов в Алтайском крае

​Алтайское краевое УФАС заявило о старте проверок в крупных строительных организациях и у производителей основных материалов. Ранее ФАС России поручила региональным управлениям вести мониторинг цен.

Недвижимость. Строительство.
Недвижимость. Строительство.
Анна Зайкова, altapress.ru

В частности, речь идет о ценах на бетон, кирпич, древесину и ПВХ-продукцию.

«Наша цель проверить и проанализировать политику региональных участников рынка стройматериалов, чтобы разобраться, насколько текущее повышение оправдано и не противоречит принципам здоровой конкуренции и действующим нормам антимонопольного законодательства», — прокомментировал руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов.

Как уже сообщалось, цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили свой рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%.

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