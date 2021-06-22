22 июня
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Жизнь

Фасад Алтайского музыкального театра отремонтируют за 30 млн рублей

Власти Алтайского края выделили из краевого бюджета 30 млн. рублей на ремонт фасада Музыкального театра и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Минкультуры региона.

Алтайский музыкальный театр.
Алтайский музыкальный театр.
vk.com/minkultura22

«В Алтайском музыкальном театре следующий сезон будет отмечен не только премьерами, но и изменением внешнего облика», — отмечают в министерстве, — В этом году из краевого бюджета на ремонт фасада здания и благоустройство прилегающей территории выделено порядка 30 млн. рублей".

Сообщается также, что обновится и сцена театра: уже сейчас там ремонтируют штанкетное хозяйство. Здание театра тем временем огораживают забором и строительными лесами, «чтобы встретить зрителей в новом театральном сезоне во всеоружии и блеске».

Планируется, что ремонт в театре будет завершен к середине сентября.

Ранее стало известно, что в Барнауле за пару миллионов рублей капитально отремонтируют полицейский главк.

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