Фасад Алтайского музыкального театра отремонтируют за 30 млн рублей

Власти Алтайского края выделили из краевого бюджета 30 млн. рублей на ремонт фасада Музыкального театра и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает Минкультуры региона.

«В Алтайском музыкальном театре следующий сезон будет отмечен не только премьерами, но и изменением внешнего облика», — отмечают в министерстве, — В этом году из краевого бюджета на ремонт фасада здания и благоустройство прилегающей территории выделено порядка 30 млн. рублей".

Сообщается также, что обновится и сцена театра: уже сейчас там ремонтируют штанкетное хозяйство. Здание театра тем временем огораживают забором и строительными лесами, «чтобы встретить зрителей в новом театральном сезоне во всеоружии и блеске».



Планируется, что ремонт в театре будет завершен к середине сентября.

Ранее стало известно, что в Барнауле за пару миллионов рублей капитально отремонтируют полицейский главк.