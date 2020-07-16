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Жизнь

Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией

Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

Вспышки в отдельных регионах можно назвать тревожными, пишет издание, приводя в пример Алтайский край, где за пару недель количество новых случаев выросло с 70 до 230.

Как уже сообщалось, в минздраве объясняют это массовым пренебрежением санитарными нормами. «Но решительных действий власти не предпринимают», — отмечает bfm.ru.

Аномальной также назвали ситуацию в Санкт-Петербурге, где рекордная летальность, и Туве. Там инфекция обнаружена почти у каждого 50-го жителя.

Ранее внимание на рост числа новых случаев COVID-19 в Алтайском крае обратила «Медуза». Несколько алтайских врачей подтвердили, что официальную статистику занижают:: никто не знает, сколько в регионе заболевших.

«Медики предполагают, что пик эпидемии еще впереди, и сомневаются, что региональная медицина справится», — пишет издание.

По данным на 16 июля, суточный прирост составил 215 человек, умерло шесть человек.

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