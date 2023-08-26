Федя, дичь! Стартовал охотничий сезон на Алтае

В Алтайском крае 26 августа стартовал сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь.

Он продлится до 30 ноября, а на боровую дичь до 31 декабря, говорится в сообщении минприроды региона.

Охотникам напоминают — нужно соблюдать границы охотугодий. Охота на особо охраняемых природных территориях запрещена (при некоторых исключениях).

Также рекомендовано со всей строгостью отнестись к провозке оружия.

Обязанности

Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях).

Между тем мужчина случайно застрелил товарища во время охоты в Алтайском крае. 40-летний местный житель отправился на охоту по лицензии с двумя знакомыми. Товарищи разошлись в разные стороны, а 64-летний подозреваемый стал заряжать ружье.

Во время зарядки оружие случайно выстрелило в направлении, куда ушел 40-летний сельчанин. В итоге мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудную клетку.