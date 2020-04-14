Фельдшер «скорой» заболел коронавирусом, потому что ему не выдали средств защиты

Как сообщил региональный оперштаб, местный минздрав и Роспотребнадзор провели служебную проверку по факту инфицирования. Выяснилось, что у мужчины не было костюма инфекциониста и респиратора.

Как рассказал «КП-Новосибирск» медик, заболел он из-за отсутствия средств защиты, подхватив вирус от пациентки, прилетевшей из Таиланда.

«Когда я работал, то есть до моего карантина, у нас было две инфекционные бригады, состоящие из фельдшера и водителя. Бригады ездили к тем, кто прибыл из других стран и к тем, кто с ними контактировал. Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле. У этой маски принцип действия такой, что ты свои бактерии не выпускаешь наружу. То есть я пациента защищал от себя, но сам не защищался от пациента. Я это все знал, но работать некому. Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы», — рассказал фельдшер.

По его словам, на тот момент у руководства якобы не было возможности купить средства защиты.

Кроме того, во время госпитализации самого фельдшера, как он сам отметил, не работала капсула для инфекционных больных.

«По-моему, молния не работала у нее. Коллегу одели во все, что можно. В бахилы, в нарукавники, во все. А мы были в масках и перчатках. Машину после нас обрабатывали», — рассказал фельдшер.

Сибиряк залез в специальный полностью изолированный бокс. кадр из видео.

В оперштабе признали, что 23 марта фельдшер действительно работал в составе «специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ».

«Был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). На момент вызова у пациентки не было диагноза „коронавирусная инфекция“. Минздрав РФ в тот период не давал рекомендаций рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19», — подчеркнули в оперштабе.

Также подчеркнули, что на вызовы с подозрением на коронавирус и для транспортировки пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом бригады скорой медпомощи дополнительно обеспечивались респираторами и костюмами инфекциониста.

Что касается второй бригады, то, как добавили в оперштабе, у второго фельдшера — коллеги заболевшего — тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, ранее журналист ТК «Звезда» показал в Новосибирске, как устроены боксы для перевозки больных.