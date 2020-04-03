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Жизнь

Сибиряк залез в бокс для перевозки больных Covid-19 и рассказал об ощущениях

Журналист Максим Кашемиров испытал на себе удобство капсулы, в которой перевозят пациентов с коронавирусом, пишет Om1.ru.

Сибиряк залез в специальный полностью изолированный бокс.
Сибиряк залез в специальный полностью изолированный бокс.
кадр из видео.

Кашемиров отметил, что в Новосибирске десять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждого пациента перевозили в полностью изолированном боксе.

«Если говорить об удобстве, то места здесь много. Немного давит сверху прозрачная ткань, которой накрыто», — рассказал он, когда залез внутрь.

Кроме того, в боксе есть рукава, которые позволяют врачам проводить различные манипуляции с пациентом.

После каждого больного боксы обрабатывают минимум в два этапа и они полностью безопасны, утверждают врачи.

Новосибирск перешел на режим самоизоляции 1 апреля. Семеро жителей уже поплатились штрафом за нарушение режима.

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