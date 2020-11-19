Фельдшера затравили за футболку Rammstein, приписав к ней «отрубленные головы и кисти рук в холодильнике»

В Санкт-Петербурге сотрудницу скорой медпомощи из-за футболки пытаются выжить с работы, рассказали в Telegram-канале « Плохие новости 18+ ».

По данным канала, руководство Городской станции скорой медицинской помощи прислало начальнику по работе со средним персоналом требование разобраться с сотрудницей.

В письме написали про фельдшера, на которую пожаловалась одна из пациенток — женщина вычислила медика в соцсетях и разгневалась на футболку с логотипом известной группы Rammstein.

«Ваши сотрудники сочувствуют Тесаку, фотографируются в нацистской символике и на фоне логотипа группировки „Белая Сила“, члены которой хранили в холодильнике отрубленные головы и кисти рук», — написала в жалобе петербурженка, сославшись на свои личные познания и прикрепив фото девушки в футболке.

Примечательно, что руководство разбираться ни в чем не стало и направило «кадровику» письмо с ценными указаниями.

«Разбирайтесь. Может ей поискать другую работу в соответствии с ее увлечениями и принципами?» — говорится в письме.

Вскоре, как отмечается, травить фельдшера начало и начальство на работе — заставили закрыть соцсети. Сама же медик ждет извинений.

Ранее в Хакасии глава минздрава начал гонения на фельдшера, которая расплакалась, когда по вызову привезла в больницу 90-летнюю бабушку с поражением легких, а принимать ее отказались.