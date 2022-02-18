Феномен популярности длинного стола Путина объяснил дизайнер

Современность придает новые смыслы обыденным вещам. Так обрел новую жизнь обыкновенный переговорный стол в Кремле, который использовался для этих целей еще с 90-х годов, рассказал дизайнер интерьера, основатель архитектурного бюро Федор Коморницкий, пишет Lenta.ru.

Он объяснил феномен возросшей популярности стола Путина для переговоров.

«Стол выполнен в классическом, я бы назвал это „политическом“, интерьерном стиле — стоящий на трех опорах, имитирующих колоннады ионического ордера, столешница декорирована растительным орнаментом, обязательный атрибут — центральный люк для микрофонов», — сказал Коморницкий.

По его словам, стол на протяжении многих лет отлично справлялся с задачей быть комфортной площадкой для переговоров, не притягивал к себе взгляды, органично вписываясь в интерьер и концентрируя внимание зрителя на сидящих за ним людях.

Дизайнер отметил — в «доковидные» времена разместиться за ним могли до 20 человек.

«В наше же время стол используют как инструмент социальной дистанции — четырехметровая длина позволяет идеально расположить политиков на противоположных концах», — сказал эксперт

«Интересно отметить, что для съемки только двух сидящих за ним людей журналисты использовали необычный ракурс — стол был расположен перпендикулярно к телекамерам, использующим широкоугольную оптику. Сочетание перечисленных факторов дало очевидные поводы для сравнения стола с детскими качелями или теннисным столом», — заключил Коморницкий.

История стола

Ранее создатель кремлевского стола, предприниматель Ренато Полонья рассказал его историю.

По словам Полоньи, предмет мебели был выпущен еще 25 лет назад. Он стал лишь частью работы по заказу Кремля, выполненной в 1990-е годы. Длина стола составляет шесть метров, а ширина — 2,6 метра.

В России на этот стол обратили внимание после переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Между тем длинный стол Путина рассорил Италию и Испанию.

Испанские мастера из Валенсии же говорят, что это они сделали этот стол в 2005 году, а не и тальянец Ренато Полонья из компании Oak.

Ранее пользователи соцсетей обнаружили облучатель у другого длинного стола Путина. За этим столом президент, в частности, беседовал с главой МИД Сергеем Лавровым.