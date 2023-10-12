Феофан Милостивый: народные традиции и приметы на 12 октября

Традиции Феофана Милостивого
В этот день было принято охотиться на зайца. Если удавалось его добыть, это сулило удачный год для охотника. Заяц также был традиционным блюдом на праздничном столе.
Нужно проявлять добро и щедрость. Такие поступки будут вознаграждены.
Сон, который приснился в ночь на 12 октября, может содержать важные советы и подсказки, как нужно поступать в той или иной ситуации, чтобы все прошло благополучно.
Что нельзя делать 12 октября
- Тратить много денег, покупать ненужные вещи, поддаваться сиюминутным желаниям что-то приобрести — финансовое состояние ухудшится.
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Рассказывать о своих планах, мечтах и целях в жизни — достичь их не удастся.
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Таить злость и обиду, продумывать месть или мстить — к болезням.
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Проводить обряды любовной магии — можно надолго остаться в одиночестве.
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Брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием — если сегодня пораниться, то травма будет очень долго заживать.
Народные приметы на Феофана Милостивого
- В небе звезд много — осень будет сухая.
- Гром — зимой будет мало снега.
- Листья еще не опали с вишни — выпавший снег растает.
- Мутноватая луна — к дождю.
- Соль в солонке отсырела — к осадкам.
- На деревьях иней — день окажется сухим и солнечным.
- Туман вечером — заморозков не будет.
- Туман утром — три дня будет стоять тепло.
- Новые грибы появляются — зима будет поздней.
- Ветер стих к вечеру — к хорошей погоде.