Ферма в Новосибирской области показала необычное животное, которое покорило посетителей

Необычное животное уарисо - межвидовый гибрид альпаки и ламы - появилось на страусиной ферме в Новосибирской области, сообщает " КП-Новосибирск ".

Уарисо назвали Захар. Его история началась в Новосибирском зоопарке, когда альпаку подселили к ламе в надежде их подружить. Но животные решили все по-другому, и на свет появился гибрид.

Позже малыша перевели на страусиную ферму, а зоопарк в обмен получил австралийских эму.

Специалисты говорят, что Захар хорошо перенес переезд и горевал по дому недолго, хотя первое время отказывался есть.

Малыш уже осваивается на новом месте и понемногу заводит дружбу с другими обитателями фермы.

Уарисо Захар. "КП-Новосибирск"

У уарисо Захара нет пары и, вероятно, не будет. Как и потомства - принято считать, что уарисо не могут его давать.

Также есть слух, что эти гибриды наследуют от родителей не самое лучшее: от альпаки - слабую спину, от ламы - грубую шерсть.

Однако Захар очень галантен, угощения берет очень аккуратно и не плюется.

Каждый посетитель фермы отмечает, что зверь очень милый - у него большие красивые глаза, острые ушки и милая мордочка.

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