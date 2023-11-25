Фермеры на Алтае избавляются от коров из-за резкого подорожания кормов

Жительница поселка Линевского Смоленского района Елена Айхель решила продать доильный аппарат, потому что держать коров стало невыгодно. В этом сезоне сено оказалось плохого качества, его стало меньше. В итоге корм подорожал с 1,2 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей за один тюк.

Семья Айхель в итоге переквалифицировалась в покупателей молока. В советские времена колхоз славился своими надоями, как и соседний совхоз "Белокурихинский".

Владелица ЛПХ в Новотырышкино тоже оптимизирует свой бизнес. Одну из двух коров пришлось сдать. Теперь вместо 24 подорожавших тюков сена она берет 11.

Частное стадо в Линевском с 700 с лишним голов сократилось до 30. В целом в районе поголовье скота сократилось, но не значительно.

Этот процесс компенсируется за счет прироста новых ферм крупных хозяйств.

Ранее стало известно, что одно из самых успешных хозяйств на Алтае завершает проект стоимостью почти 700 млн рублей.