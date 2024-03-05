Фермеры нашли редкую оранжевую летучую мышь, похожую на бабочку.

Тайские работники на дуриановой ферме нашли необычную летучую мышь. Она очень напоминает бабочку. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Таиланд".

По размеру летучая мышь очень маленькая, а размах крыльев всего 20 см.

При этом тело оранжевое, а на крыльях есть черные пятна — мышка очень похожа на бабочку.

Предполагается, что летучая красотка жила в банановой роще. Оказалось, что в Таиланде обитает редчайший вид оранжевых летучих мышей. Однако они на грани вымирания.

Фермеры решили, что не правильно сажать летучую мышь в клетку и отпустили ее.

Ранее сообщалось, что на одном из пляжей Таиланда вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.

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