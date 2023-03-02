Под эгидой Алтайкрайэнерго в рамках стартовавшего два года назад проекта «Амбассадор Алтайкрайэнерго» прошла серия товарищеских матчей по волейболу между командами наших коллег и обучающихся нескольких учебных заведений Алтайского края, подготавливающих специалистов, в том числе энергетического профиля. Целями спортивных встреч стали пропаганда здорового образа жизни, организация общения сотрудников компании со студентами и налаживание партнёрских отношений с учебными заведениями края.

Кубок Алтайкрайэнерго в Барнауле завершился победой сотрудников Общества. Второе место заняли студенты Алтайского государственного колледжа, а третье — воспитанники Алтайского государственного политехнического университета. Среди юных спортсменов амбассадоры Алтайкрайэнерго, они активно представляют Общество в своих учебных заведениях. Студенты колледжа получили кубок как лучшая студенческая команда.

— Мы проводим такие турниры и привлекаем к участию студенческие команды для того, чтобы помогать ребятам совмещать учебу с интенсивными занятиями спортом. Во время игр появляется возможность проявить свои силу, ловкость, быстроту, смекалку, умение работать сообща и многие другие качества, которые необходимы для совершенствования и становления себя как личности, — сообщил механик сектора безопасности движения, судья соревнований Максим Пучков.

В селе Волчиха в борьбе за кубок Алтайкрайэнерго сошлись команда сотрудников рубцовского и змеиногорского филиалов Общества, а также команды студентов Рубцовского аграрно-промышленного техникума, Волчихинского политехнического колледжа, Рубцовского института (филиала) АлтГУ.

Студенты отмечают, что сплочение с коллективом энергетиков и возможность поучиться стали для них важнее стремления к победе.

— Для меня это мероприятие является не соревнованием, а способом показать и зарекомендовать себя и команду, — отметил студент Рубцовского аграрно-промышленного техникума Виталий Месензов.

— На этих соревнованиях мы набрались опыта. Потому что соперничество позволяет сделать большой шаг на спортивном пути, — подчеркнул студент Рубцовского института (филиала) АлтГУ Олег Фадеев.

Первое место завоевали студенты Рубцовского института (филиала) АлтГУ, серебро заняли сотрудники филиала «Рубцовские МЭС», а третьими стали студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

— Спортивные турниры носят профориентационный характер. Праздник спорта, дружбы и получения новых навыков, как отмечают сами студенты, укрепляет взаимоотношения студенческой аудитории, сотрудников Алтайкрайэнерго, социальных партнёров-вузов и ссузов Алтайского края, — рассказала начальник отдела обучения, оценки и развития персонала Елена Сальникова.

Отметим, ко Дню защитника Отечества на лыжной базе «Локомотив» прошёл турнир по мини-футболу на снегу Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. В этом состязании приняли участие семь команд. Сборная Алтайкрайэнерго заняла третье место, уступив алтайским командам Банка ВТБ и МЧС. Мокрый снег с дождём и гололедица не смогли сломить боевой настрой и командный дух участников соревнований.

Также к празднику мужества и отваги сотрудники филиала «Кулундинские МЭС» совместно с Михайловским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовали весёлые старты из пяти этапов: стрельба снежками, кёрлинг, бег с санями, дартс и лыжная эстафеты.

Важность и значимость подобных мероприятий подчеркнула директор центра Наталья Садина. По её словам, организация правильного и полезного детского досуга — это проблема, которая особенно остро стоит в небольших населённых пунктах. Весёлые старты — хороший способ отвлечь ребят от компьютеров и телефонов, подарить им положительные эмоции и показать, как здорово может быть на свежем воздухе в кругу друзей.