Февральский дождь обрушился на Барнаул накануне морозов

Также дождь наблюдали жители других территорий края. Например, Тальменского района и Заринска.
«Все замерзнет, вот где „веселье“ будет», — прогнозируют жители края в соцсетях.
По данным Алтайского ЦГМС, 9 февраля в Барнауле температура днем составит −10… −12 градусов, в течение дня похолодает до -17. По краю будет −8… −13 градусов, местами по западу до -23 градусов.
Ожидается мокрый снег, по югу с дождем, метели, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы до 25−27 м/с, снежные заносы.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не рисковать, лучше воздержаться от дальних поездок.
Ранее в крае объявили штормовое предупреждение.