Февральский дождь обрушился на Барнаул накануне морозов

Вечером 8 февраля в Барнауле прошел дождь с сильным порывистым ветром. Автомобилисты готовятся к «дню жестянщика», так как 9 февраля синоптики уже прогнозируют отрицательную температуру.

Также дождь наблюдали жители других территорий края. Например, Тальменского района и Заринска.

«Все замерзнет, вот где „веселье“ будет», — прогнозируют жители края в соцсетях.

По данным Алтайского ЦГМС, 9 февраля в Барнауле температура днем составит −10… −12 градусов, в течение дня похолодает до -17. По краю будет −8… −13 градусов, местами по западу до -23 градусов.

Ожидается мокрый снег, по югу с дождем, метели, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы до 25−27 м/с, снежные заносы.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не рисковать, лучше воздержаться от дальних поездок.

Ранее в крае объявили штормовое предупреждение.