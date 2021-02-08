Штормовое предупреждение с дождем и ветром объявили в Алтайском крае на 8 и 9 февраля

В Алтайском крае на вечер 8 февраля и сутки 9 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает региональный ЦГМС.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу региона с дождем, переходящим в снег.

«Местами сильные осадки, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17−22 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

Вечером 8 и ночью 9 февраля — местами порывы ветра до 27 метров в секунду. На дорогах будут сильная гололедица и снежные заносы.

МЧС на трассе , метель. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Также алтайские метеорологи предупреждают о резком похолодании. Напомним, новая неделя на Алтае началась «с 10-градусной жары».

9 февраля ночная температура в регионе понизится до -23 градусов, 10 февраля — до минус 27, а 11 февраля — до минус 32 градусов. Дневные температуры закрепятся на уровне -20−25 градусов.

В Барнауле, несмотря на резкое и дальнейшее постепенное похолодание, будет на несколько градусов теплее. Так, ночью 11 февраля столбик термометра упадет до -29, а днем — до минус 22.

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