Традиции на день Агафьи Коровницы
- ранним утром отправиться в хлев, взяв с собой старые лапти, пропитанные дегтем. Ими требовалось подмести пол и протереть стены. Раньше думали, что такой ритуал надежно защитит коров от массовой смерти.
- досыта накормить корову;
- повесить корове на рога куски хлеба, чтобы призвать в дом достаток;
- помянуть умерших предков;
- опахать деревню сохой, в которую запряжена вдова. Считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть.
Зима.
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Запреты 18 февраля
- бить корову, наказывать домашний скот за непослушание;
- резать коров и свиней;
- браниться и затевать ссоры с домочадцами;
- разжигать костры в полях и во дворах.
Зима.
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Приметы Агафьи Коровницы
- На улице мороз — лето будет жарким.
- Светит солнце — весна будет дождливой.
- На улице бесснежно — лето будет жарким.
- Птицы стучат в оконце — жди плохих новостей.
- Разбилось зеркало — к несчастью.
- Поднялся сильный ветер — на следующей неделе жди оттепель.