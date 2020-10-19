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Жизнь

Фейк о пропитанных химикатами масках снова распространяют в Алтайском крае

Жители Алтайского края вновь пересылают друг другу в мессенджерах тревожную информацию о пропитанных химикатами масках. Это фейк, который придумали еще весной и ничего общего с действительностью не имеет.

Маски. Коронавирус.
Маски. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Якобы по инициативе властей волонтеры ходят по квартирам и предлагают примерить маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. После примерки человек отключается, а «волонтеры» грабят квартиру, говорится в сообщении.

В полиции официально заявляют, что никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали.

«Призываем граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям сомнительного содержания», — заявляли в МВД.

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