Фейк о пропитанных химикатами масках снова распространяют в Алтайском крае

Жители Алтайского края вновь пересылают друг другу в мессенджерах тревожную информацию о пропитанных химикатами масках. Это фейк, который придумали еще весной и ничего общего с действительностью не имеет.

Якобы по инициативе властей волонтеры ходят по квартирам и предлагают примерить маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. После примерки человек отключается, а «волонтеры» грабят квартиру, говорится в сообщении.

В полиции официально заявляют, что никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали.