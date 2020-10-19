Фейк о пропитанных химикатами масках снова распространяют в Алтайском крае

Якобы по инициативе властей волонтеры ходят по квартирам и предлагают примерить маски, пропитанные химикатами с наркотическим действием. После примерки человек отключается, а «волонтеры» грабят квартиру, говорится в сообщении.
В полиции официально заявляют, что никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали.
«Призываем граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям сомнительного содержания», — заявляли в МВД.