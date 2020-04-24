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Жизнь

В Алтайском крае распространяют фейк про пропитанные наркотиками бесплатные маски

В социальных сетях распространяют очередной фейк, который касается коронавирусной инфекции, сообщает региональное МВД.

Многоразовая маска.
Многоразовая маска.
Архив АлтГУ.

По данным ведомства, некоторые жители края получили сообщения о пропитанных химией медицинских масках.

«Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти», — говорится в распространяемой информации.

Алтайское МВД официально заявляет, что никаких подобных действий с раздачей и примеркой защитных масок органы власти региона не инициировали.

Также, по данным ведомства, никто из жителей края не обращался в полицию с подобными заявлениями.

Жителей региона призвали пользоваться только официальными источниками и «не доверять различным анонимным сообщениям сомнительного содержания».

Напомним, ранее алтайского депутата-драчуна оштрафовали за фейк о коронавирусе.

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