В Алтайском крае распространяют фейк про пропитанные наркотиками бесплатные маски

По данным ведомства, некоторые жители края получили сообщения о пропитанных химией медицинских масках.
«Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти», — говорится в распространяемой информации.
Алтайское МВД официально заявляет, что никаких подобных действий с раздачей и примеркой защитных масок органы власти региона не инициировали.
Также, по данным ведомства, никто из жителей края не обращался в полицию с подобными заявлениями.
Жителей региона призвали пользоваться только официальными источниками и «не доверять различным анонимным сообщениям сомнительного содержания».
Напомним, ранее алтайского депутата-драчуна оштрафовали за фейк о коронавирусе.