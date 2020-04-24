В Алтайском крае распространяют фейк про пропитанные наркотиками бесплатные маски

По данным ведомства, некоторые жители края получили сообщения о пропитанных химией медицинских масках.

«Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти», — говорится в распространяемой информации.