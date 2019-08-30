Фигуранта дела об обрушении стены в Новосибирске, где погибли трое рабочих, отпустили из-под стражи

Подрядная организация «Сибирьэнергомонтаж» вела реконструкцию здания насосной станции по муниципальному контракту. Сообщается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения ещё двоим фигурантам дела — исполнительному директору компании Алексею Бочарову и начальнику Кузбасского СМУ Михаилу Павлову.
Уголовным делом по обрушению при реконструкции насосной станции в Новосибирске занимается московский Следком.
28 августа в Новосибирске во время обрушения реконструируемого здания погибли трое рабочих. В рамках расследования задержаны трое представителей организации-подрядчика. По данным мэрии Новосибирска, причиной обрушения стены на рабочих могло стать сползание грунта.