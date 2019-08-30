Фигуранта дела об обрушении стены в Новосибирске, где погибли трое рабочих, отпустили из-под стражи

Суд освободил из-под стражи главного инженера компании «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова, фигуранта уголовного дела об обрушении стены в Новосибирске. Он внёс залог в размере 200 тысяч рублей, сообщает sib. fm со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

На рабочих в Новосибирске рухнула стена здания.

Подрядная организация «Сибирьэнергомонтаж» вела реконструкцию здания насосной станции по муниципальному контракту. Сообщается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения ещё двоим фигурантам дела — исполнительному директору компании Алексею Бочарову и начальнику Кузбасского СМУ Михаилу Павлову.

Уголовным делом по обрушению при реконструкции насосной станции в Новосибирске занимается московский Следком.

28 августа в Новосибирске во время обрушения реконструируемого здания погибли трое рабочих. В рамках расследования задержаны трое представителей организации-подрядчика. По данным мэрии Новосибирска, причиной обрушения стены на рабочих могло стать сползание грунта.