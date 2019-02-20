Фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева полностью компенсировала ущерб по уголовному делу

Суд во Владимирской области рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении одной из самых известных заключенных страны, фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой. Ее шансы на УДО велики, ведь накануне она выплатила более 216 миллионов рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба, пишет «Российская газета».

Теперь, как сообщают источники, все фигуранты уголовного дела считаются погасившими свои долги. Осталось только отсидеть.

Поначалу у многих экспертов возникли вопросы, откуда взялась такая крупная сумма? Согласно декларации о доходах, поданной по итогам 2010 года, Евгения Васильева заработала за год 6,2 миллиона рублей. Это был первый год ее работы в Минобороны.

Кроме того, у нее в собственности находились земельный участок 170 кв. м, жилой дом в 71 кв. м, три квартиры (170, 107 и 192 кв. м), доли в нежилых помещениях, гараж и автомобиль Mercedes Benz S500.

Официальную зарплату Васильевой источники оценивают по-разному: одни говорят, что она получала 5 миллионов в месяц плюс бонусы в случае продажи госимущества, другие — что официальная зарплата составляла 300−500 тысяч рублей.

Как бы то ни было, долги погашены законно. Деньги внес отец Евгении Васильевой Николай Васильев, предприниматель из Санкт-Петербурга.

Если суд решит досрочно отпустить Васильеву, она не столкнется с изечной проблемой трудоустройства. Одна из юридических фирм уже согласилась взять Евгению Васильеву на работу.

Дело «Оборонсервиса»

Вместе с Евгенией Васильевой на скамье подсудимых по делу «Оборонсервиса» находились еще четыре человека. В мае Пресненский суд Москвы приговорил всех пятерых к разным срокам — от 3,5 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Евгения Васильева вместе с остальными подала апелляционную жалобу. Однако потом без лишнего шума ее отозвала. По словам официальных источников, приговор Васильевой вступил в законную силу.