Сердюкова единогласно переизбрали главой ТСЖ в элитном доме

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков переизбран председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме по адресу Молочный переулок, д. 6, где проживает экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Об этом свидетельствует протокол общего собрания собственников многоквартирного дома.

На общем собрании присутствовали: Анатолий Сердюков, его сестра Галина Пузикова и Евгения Васильева, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

За избрание Сердюкова председателем ТСЖ «Молочный-6» проголосовали 100% присутствовавших на собрании.

«Избрать председателем собрания Сердюкова Анатолия Эдуардовича, поручить выполнение функций счетной комиссии и составление протокола собрания — Сердюкову Анатолию Эдуардовичу», — говорится в документе.

При этом Васильева и Пузикова вошли в правление ТСЖ. Также на собрании было решено не избирать ревизора ТСЖ.

Сердюков занимал должность министра обороны с 2007 по 2012 год. В 2012 году отправлен в отставку на фоне скандала из-за выявленных хищений в «Оборонсервисе». Сейчас Анатолий Сердюков возглавляет государственное оборонное предприятие «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).

Васильева была назначена секретарем общего собрания ТСЖ дома в Молочном переулке, где она сама проживает в 13-комнатной квартире и в которой отбывала ранее домашний арест.

Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Суд зачел экс-чиновнице время содержания ее под домашним арестом с ноября 2012 года. С 23 июля 2015 года она отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области. В августе того же года Васильева покинула колонию по условно-досрочному освобождению (УДО).