Спецы Минобороны разработали методичку, как не брать взятки

Министерство обороны РФ разработало специальное пособие о том, как не брать взятки. Практические рекомендации оформлены в форме книжки-методички.

В предисловии к методичке говорится, что она составлена не только для офицеров, но и для гражданского персонала воинских частей, а также работников «организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минобороны РФ», пишут «Известия».

Пособие состоит из нескольких разделов. В первом из них рассказывается, что взятка — одно из самых опасных должностных преступлений. Далее перечисляются виды «благодарности» за противоправные услуги. Отмечается также, что взятка может носить «завуалированные формы».

В первую очередь с попытками подкупа могут сталкиваться офицеры, отвечающие за материальные ценности, или гражданские служащие Минобороны, занимающиеся закупками, предупреждают в ведомстве.

В Минобороны сообщают, что в 2017—2018 годах удалось снизить уровень коррупционной преступности на 12%. При этом число преступлений, связанных с получением взяток, с 2016 года увеличилось.

В мае 2015 года главная фигурантка дела «Оборонсервиса», экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева получила по приговору Пресненского суда Москвы пять лет лишения свободы, но уже через несколько месяцев — в конце августа 2015 года — вышла на свободу по УДО (условно досрочно).