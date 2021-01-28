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Жизнь

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2021», но не от России

Филипп Киркоров будет представлять Молдавию на международном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
instagram.com/fkirkorov

Артист рассказал, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять „Евровидение-2021“ вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.

По словам певца, его международная команда готовит «очень сладкую премьеру», и новая песня выйдет в ближайшее время. Киркоров выразил надежду на то, что поклонники будут удивлены.

«Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса — в январе организаторы заявили, что конкурс «определенно пройдет» в привычном формате.

Ранее стало известно, какие убытки понесли звезды российского шоу-бизнеса. В частности, Филипп Киркоров потерял 86 тысяч рублей на собственной линии одежды.

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