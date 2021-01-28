Филипп Киркоров поедет на «Евровидение-2021», но не от России

Артист рассказал, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять „Евровидение-2021“ вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.
По словам певца, его международная команда готовит «очень сладкую премьеру», и новая песня выйдет в ближайшее время. Киркоров выразил надежду на то, что поклонники будут удивлены.
«Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса — в январе организаторы заявили, что конкурс «определенно пройдет» в привычном формате.
Ранее стало известно, какие убытки понесли звезды российского шоу-бизнеса. В частности, Филипп Киркоров потерял 86 тысяч рублей на собственной линии одежды.