5 ноября
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Жизнь

Филипп Киркоров признался, что ел тараканов

Российский певец Филипп Киркоров вернулся из Поднебесной.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Скриншот видео

Журналистам рассказал, какие подарки и кому привез.

А также признался, что в Китае ему пришлось есть тараканов, пишет "МК". На вопрос — каковы насекомые на вкус — скривил лицо от отвращения.

Ранее в секретную поездку за границу отправился Филипп Киркоров. Правда, рассекретил страну и город, куда направился — Китай, Гуанчжоу. Там он снимается в телевизионном проекте, который ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. новое реалити-шоу называется «Сокровища императора».

В поездку он отправился один, без своих детей.

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