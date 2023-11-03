Филипп Киркоров признался, что ел тараканов

Журналистам рассказал, какие подарки и кому привез.

А также признался, что в Китае ему пришлось есть тараканов, пишет "МК". На вопрос — каковы насекомые на вкус — скривил лицо от отвращения.

Ранее в секретную поездку за границу отправился Филипп Киркоров. Правда, рассекретил страну и город, куда направился — Китай, Гуанчжоу. Там он снимается в телевизионном проекте, который ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. новое реалити-шоу называется «Сокровища императора».

В поездку он отправился один, без своих детей.