20 апреля
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Жизнь

Киркоров шокировал фанатов увеличенными ягодицами

Российский певец Филипп Киркоров не перестает удивлять фанатов изменениями во внешности. На этот раз он увеличил себе ягодицы. Об этом сообщает Ura.ru.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Скриншот видео

Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций по изменению своей внешности. По информации Дни.ру, он сделал себе липосакцию живота, нарастил белокурые локоны и преобразил торс.

На новом концерте фанаты заметили, что ягодицы Киркорова стали заметно больше. Он активно крутил ими на сцене и давал зрителям рассмотреть себя со всех сторон.

Фанаты предположили, что он вставил себе инпланты. Сам же поп-король утверждает, что никакой поролон он не использовал.

Одни фанаты были возмущены данным изменениям и высказали свое недовольство в комментариях:

«Что он с собой сделал? Полудевочка — полумальчик».

«Он позор России, как и многие из шутов…»

«Мерзкий тип и не понятно мужик или кто. Один пафос. Смотреть противно. Зачем таких показывать людям».

Другие поддержали решение Киркорова и считают, что «главное, чтобы ему нравилось».

На недавних фото, опубликованных Филиппом Киркоровым, изменение ягодиц почти незаметно.

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