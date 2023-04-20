Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций по изменению своей внешности. По информации Дни.ру, он сделал себе липосакцию живота, нарастил белокурые локоны и преобразил торс.
На новом концерте фанаты заметили, что ягодицы Киркорова стали заметно больше. Он активно крутил ими на сцене и давал зрителям рассмотреть себя со всех сторон.
Фанаты предположили, что он вставил себе инпланты. Сам же поп-король утверждает, что никакой поролон он не использовал.
Одни фанаты были возмущены данным изменениям и высказали свое недовольство в комментариях:
«Что он с собой сделал? Полудевочка — полумальчик».
«Он позор России, как и многие из шутов…»
«Мерзкий тип и не понятно мужик или кто. Один пафос. Смотреть противно. Зачем таких показывать людям».
Другие поддержали решение Киркорова и считают, что «главное, чтобы ему нравилось».
На недавних фото, опубликованных Филиппом Киркоровым, изменение ягодиц почти незаметно.