Фильм «Берега», который сняли барнаульские режиссеры, стал призером всероссийского фестиваля

Документальная лента «Берега» заняла первое место в номинации «Документальный фильм». Как лауреатов режиссеров пригласили на торжественную церемонию награждения победителей в Москву 16−19 ноября.
В фильме показана история заграничных походов русской армии 1813−1814 годов. Точнее, о Наполеоне и об освобождении Западной Европы от французских захватчиков.
В смотре приняли участие 120 фильмов об истории, культуре и традициях народов России.
Ранее стало известно, что на Алтае проходят съемки шоу с Алексеем Чадовым.