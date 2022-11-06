Фильм «Берега», который сняли барнаульские режиссеры, стал призером всероссийского фестиваля

В Москве 1 ноября прошел конкурсный этап XII Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». На фестивале участвовала картина барнаульских режиссеров Андрея Есаулова и Алексея Климова, сообщили в минкультуры Алтайского края.

Документальная лента «Берега» заняла первое место в номинации «Документальный фильм». Как лауреатов режиссеров пригласили на торжественную церемонию награждения победителей в Москву 16−19 ноября.

В фильме показана история заграничных походов русской армии 1813−1814 годов. Точнее, о Наполеоне и об освобождении Западной Европы от французских захватчиков.

В смотре приняли участие 120 фильмов об истории, культуре и традициях народов России.

Ранее стало известно, что на Алтае проходят съемки шоу с Алексеем Чадовым.