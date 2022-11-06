6 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Фильм «Берега», который сняли барнаульские режиссеры, стал призером всероссийского фестиваля

В Москве 1 ноября прошел конкурсный этап XII Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого истока». На фестивале участвовала картина барнаульских режиссеров Андрея Есаулова и Алексея Климова, сообщили в минкультуры Алтайского края.

Фильм "Берега".
Фильм "Берега".
Минкультуры Алтайского края.

Документальная лента «Берега» заняла первое место в номинации «Документальный фильм». Как лауреатов режиссеров пригласили на торжественную церемонию награждения победителей в Москву 16−19 ноября.

В фильме показана история заграничных походов русской армии 1813−1814 годов. Точнее, о Наполеоне и об освобождении Западной Европы от французских захватчиков.

В смотре приняли участие 120 фильмов об истории, культуре и традициях народов России.

Ранее стало известно, что на Алтае проходят съемки шоу с Алексеем Чадовым.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость