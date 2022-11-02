2 ноября
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Политика

Мать Собчак рассказала о возвращении дочери в Россию

Сенатор Совфеда Людмила Нарусова — мать журналистки Ксении Собчак — подтвердила, что у ее дочери есть израильское гражданство, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
kremlin.ru

Также Нарусова сказала, что совсем скоро Ксения вернется в Россию

У Ксении Собчак нет никакого статуса по уголовному делу, заявила сенатор. Адвокаты Собчак обжалуют факт обыска.

Ранее в сеть попал израильский паспорт Собчак. Снимок опубликовала Тина Канделаки.

Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля. По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

В загородном доме Собчак проходили обыски. Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора.

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