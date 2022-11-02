Мать Собчак рассказала о возвращении дочери в Россию

Также Нарусова сказала, что совсем скоро Ксения вернется в Россию
У Ксении Собчак нет никакого статуса по уголовному делу, заявила сенатор. Адвокаты Собчак обжалуют факт обыска.
Ранее в сеть попал израильский паспорт Собчак. Снимок опубликовала Тина Канделаки.
Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля. По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо.
Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.
В загородном доме Собчак проходили обыски. Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора.